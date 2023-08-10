Под руководством легендарного тренера липецкие пловцы-дальнобойщики вновь одни из лучших в России

В первенстве страны воспитанники Лидии Власевской завоевали награды всех достоинств.

В Сукко Краснодарского края завершилось первенство России по плаванию в открытой воде среди юношей и девушек.

В последний день турнира липецкие спортсмены завоевали две медали в командной эстафете 4х1 250 метров среди спортсменов 14-16 лет. Первый состав сборной Липецкой области (Варвара Харченко, Савелий Беляев, Дарьи Кудаева и Тимур Аксенов) пришёл к финишу вторым, а второй состав сборной (Евгения Романова, Глеб Пиросманашвили, Злата Ситникова, Александр Паринюк) следом занял третье место. Опередить липецкие команды смогли лишь спортсмены из Ярославской области.

В личном зачёте среди пловцов 14-15 лет на дистанции 5 км среди девушек победительницей стала наша мастер спорта Варвара Харченко – 1 час 6 минут 19,7 секунды.



Наша Варя на вершине пьедестала



На этой же дистанции среди юношей вторым стал наш Савелий Беляев - 1:03.05,3, а третьим пришёл к финишу Тимур Овчинников - 1:03.08,6. Быстрее липчан плыл только Лев Санопуло из Тульской области - 1:03.02,7.

На дистанции 7,5 км среди юношей 16-17 лет «бронзу» взял Степан Исаков - 1:33:42.1, уступивший двум соперникам из Ярославля.

В общем командном зачёте среди представителей 18 регионов Липецкая область заняла 2-е место вслед за Ярославлем и сохранила право на следующих соревнованиях в 2024 году вновь выставить две команды.



Командный зачёт: на первом месте Ярославская область, награду за второй место от имени нешего региона получила Лидия Власевская, на третьем - Москва.



Успех липчан не случаем, ведь нашей сборной продолжает руководить заслуженный тренер России Лидия Власевская. Спортсменов также готовили Лиана Шишкина, Елена Каймонова и Елена Крапивина.



Липчане после эстафеты





Лидия Власевская и её ученица





Фото Всероссийской федерации плавания

