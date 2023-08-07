Происшествия

24 минуты назад

Набросившегося с кулаками на знакомую и «Приору» своей бывшей мужчину ждёт суд

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#повреждение имущества #побои
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Набросившегося с кулаками на знакомую и «Приору» своей бывшей мужчину ждёт суд

Хозяйке машины был причинён ущерб более чем на 48 тысяч рублей.

Чаплыгинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в нанесении побоев и умышленном повреждении автомобиля «Лада Приора» бывшей сожительницы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, мужчина, который 9 января этого года уже был оштрафован на 5 тысяч рублей за побои, уже 13 января поссорился со знакомой своей сожительницы и ударил её ладонью по лицу.

А ночью 3 мая, как полагает следствие, мужчина решил выместить зло на автомобиле «Лада Приора 217230» своей бывшей сожительницы. Он сначала врезался в машину, отчего на переднем бампере образовались трещина и увеличенный зазор между капотом и правым передним крылом. А после обвиняемый подошел к машине и нанес ещё не менее 8 ударов кулаком по кузову.

На машине остались вмятина на левой двери, на левом заднем крыле, на крышке багажника, на заднем правом крыле, на крыше, правой задней двери, правой передней двери, на капот — всего женщине был причинён ущерб более чем на 48 тысяч рублей.
178
#повреждение имущества #побои
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