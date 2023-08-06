В России
42 минуты назад
Крупный пожар разгорелся на складе с шелухой в Краснодарском крае
В поселке Кубанский Новопокровского района горит склад с шелухой от семечек. Об этом МЧС РФ сообщило в своем Telegram-канале, передает Газета.ру.
«Горит склад. Площадь пожара — 2 тыс. кв.м. Сильный ветер и сухая жаркая погода осложняют тушение. Силы МЧС России ликвидируют пожар и предотвращают дальнейшее распространение огня на соседние здания», — сказано в сообщении.
С огнем борются 78 пожарных, использующих 16 единиц техники. Также они не дают пламени перекинуться на соседние здания.
«Горит склад. Площадь пожара — 2 тыс. кв.м. Сильный ветер и сухая жаркая погода осложняют тушение. Силы МЧС России ликвидируют пожар и предотвращают дальнейшее распространение огня на соседние здания», — сказано в сообщении.
С огнем борются 78 пожарных, использующих 16 единиц техники. Также они не дают пламени перекинуться на соседние здания.