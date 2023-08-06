Происшествия
12 минут назад
Тело 45-летнего мужчины достали из сельского пруда
Днем пятого августа водолазы управления государственной противопожарной спасательной службы достали со дна пруда в селе Новоуглянка Усманского района тело тело 38-летнего мужчины.
О том, что мужчина утонул, спасателям сообщили около полудня. Поиск его тела заняли 40 минут.
Обстоятельства гибели жителя области выясняют следственные органы.
О том, что мужчина утонул, спасателям сообщили около полудня. Поиск его тела заняли 40 минут.
Обстоятельства гибели жителя области выясняют следственные органы.