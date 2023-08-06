Происшествия

12 минут назад

Тело 45-летнего мужчины достали из сельского пруда

97
#происшествия на воде
Тело 45-летнего мужчины достали из сельского пруда
Днем пятого августа водолазы управления государственной противопожарной спасательной службы достали со дна пруда в селе Новоуглянка Усманского района тело тело 38-летнего мужчины.

О том, что мужчина утонул, спасателям сообщили около полудня. Поиск его тела заняли 40 минут. 

Обстоятельства гибели жителя области выясняют следственные органы.
97
#происшествия на воде

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