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47 минут назад
Почти 100 российских детей выселили из отеля в Турции
Из гостиницы в Турции выселили почти 100 российских детей из-за того, что туроператор не внес оплату за проживание. Об этом 4 августа сообщил «Известиям» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Все произошло в одном из отелей Анталии. 68 российских детей оттуда выгнали прямо ночью. "Просто всю эту толпу выгнали из отеля в час ночи. Просто по приколу", - сказали вожатые.
В итоге дети практически сутки просидели в автобусе, спали на лавочках в парке. Только следующим вечером они смогли заселиться в другой отель. Бронь там действовала до сегодняшнего дня. При том, что у некоторых отдыхающих путевка была оформлена на больший срок. Родители попросили помочь вернуть детей, у которых даже не было обратных билетов.
По словам родителей школьников, они не получили от туроператора маршрутных квитанций, ваучеров и иных документов, подтверждающих организацию отдыха детей.
Сегодня дети вернутся на Родину. Билеты на самолет удалось взять после того, как Роспотребнадзор взял ситуацию под свой контроль.
Алексан Мкртчян заявил, что туроператор будет обязан компенсировать стоимость путевок детям, также ему грозит уголовное дело и штраф за оказание услуг ненадлежащим способом. Мкртчян также отметил, что родители перед отправкой детей за границу не убедились в том, что отель оплачен.
«Надо, конечно, тут разбираться органам внутренних дел, в том числе органам полиции: посмотреть документы организации, платежки, уставные документы», — сказал Мкртчян.
Все произошло в одном из отелей Анталии. 68 российских детей оттуда выгнали прямо ночью. "Просто всю эту толпу выгнали из отеля в час ночи. Просто по приколу", - сказали вожатые.
В итоге дети практически сутки просидели в автобусе, спали на лавочках в парке. Только следующим вечером они смогли заселиться в другой отель. Бронь там действовала до сегодняшнего дня. При том, что у некоторых отдыхающих путевка была оформлена на больший срок. Родители попросили помочь вернуть детей, у которых даже не было обратных билетов.
По словам родителей школьников, они не получили от туроператора маршрутных квитанций, ваучеров и иных документов, подтверждающих организацию отдыха детей.
Сегодня дети вернутся на Родину. Билеты на самолет удалось взять после того, как Роспотребнадзор взял ситуацию под свой контроль.
Алексан Мкртчян заявил, что туроператор будет обязан компенсировать стоимость путевок детям, также ему грозит уголовное дело и штраф за оказание услуг ненадлежащим способом. Мкртчян также отметил, что родители перед отправкой детей за границу не убедились в том, что отель оплачен.
«Надо, конечно, тут разбираться органам внутренних дел, в том числе органам полиции: посмотреть документы организации, платежки, уставные документы», — сказал Мкртчян.