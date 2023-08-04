39 минут назад
Суд оштрафовал депутата-руководителя строительной фирмы за невовремя выплаченную зарплату
В Липецке за задержку заработной платы на 20 тысяч рублей оштрафован руководитель ООО «Промстрой Эксперт», депутат горсовета Станислав Полосин. Решение о наложении штрафа суд вынес по результатам проверки предприятия, проведенной Левобережной прокуратурой.
Ранее на предприятии также выявлялись факты несвоевременной выплаты заработной платы и руководитель общества дважды привлекался Государственной инспекцией труда к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.
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