Общество

39 минут назад

Суд оштрафовал депутата-руководителя строительной фирмы за невовремя выплаченную зарплату

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#прокуратура
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Суд оштрафовал депутата-руководителя строительной фирмы за невовремя выплаченную зарплату

В Липецке за задержку заработной платы на 20 тысяч рублей оштрафован руководитель ООО «Промстрой Эксперт», депутат горсовета Станислав Полосин. Решение о наложении штрафа суд вынес по результатам проверки предприятия, проведенной Левобережной прокуратурой.

Прокуратура выяснила, что 192 работника предприятия в марте и апреле получили зарплату с задержкой, и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства).

Ранее на предприятии также выявлялись факты несвоевременной выплаты заработной платы и руководитель общества дважды привлекался Государственной инспекцией труда к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.
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#прокуратура
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Комментарии (2)

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Гость

13 минут назад
Яркий пример законопослушного депутата, призванного народом отстаивать их права на самом высоком уровне. Браво, аплодисменты, занавес…
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Это уже слишком

13 минут назад
И какой пример показывает депутат?
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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