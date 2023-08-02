За полгода липчане 466 раз пожаловались на банки

Кроме того, поступили 174 жалобы на страховщиков.

За полгода Банк России получил 918 жалоб от жителей Липецкой области, что на 10% меньше, чем в январе-июне 2022 года.



«Почти половина обращений касалась деятельности банков — 466. Сократились жалобы по санкционным темам, таким, как кредитные каникулы и снятие наличной валюты. Поступили 174 жалобы на страховщиков: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких обращений уменьшилось на 39%. В сегменте страхования по-прежнему преобладали жалобы по оформлению полисов ОСАГО — было 116 таких обращений. В пять раз снизилось число жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг — в основном по темам, связанным с санкциями», — отмечают в пресс-службе липецкого отделения Банка России.



Число жалоб на мисселинг, то есть yедобросовестное поведение участников финансового рынка, уменьшилось на 31%. Это связывают с усилением надзорных мер в отношении финансовых организаций, которые допускали нарушения при продажах инвестиционных продуктов — прежде всего, индивидуального и накопительного страхования жизни.



Добавим, что защите прав потребителей финансовых услуг уделяется всё больше внимания. С июля 2024 года финансовые организации будут обязаны отвечать на жалобы в течение 15 рабочих дней.