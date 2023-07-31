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14 минут назад

МУПы вместо «Квадры»: в Ельце, Грязях и Липецком районе создана своя теплоэнергетика

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#Квадра #МУПы
МУПы вместо «Квадры»: в Ельце, Грязях и Липецком районе создана своя теплоэнергетика

Липецкий филиал компании-монополиста продолжает оказывать муниципалитетам техническую поддержку в поставке населению горячей воды и тепла.

В мае «Квадра» заявила о желании избавиться от ряда активов в Липецкой области. У компании истек срок договоров аренды муниципальных котельных и теплосетей в Ельце, Данкове, Грязях, Грязинском, Лебедянском и Липецком районах. Чтобы не лишить население этих районов горячей воды летом и тепла в следующем отопительном сезоне, на местах нужно было срочно создать МУПы, как это было сделано в Липецке в прошлом году. Такое решение «Квадры» в областном Совете и в региональном управлении энергетики и тарифов назвали безответственным шагом, грозящим населению коммунальными неприятностями, и призвали органы местного самоуправления и прокуратуру организовать внеплановые проверки компании-монополиста.

Впрочем, это стало бурей в стакане воды. Ведь в 2018 году «Квадра» уже прекратила подобные арендные отношения в Чаплыгинском, Усманском, Задонском, Тербунском, Становлянском, Хлевенском районах, и никакого коллапса не произошло. Роль эксплуатирующих организаций во всех случаях успешно приняли на себя другие хозяйствующие субъекты. И в этот раз уже в мае в Лебедянском и Данковском районах муниципалитеты заключили договоры на обслуживание сетей и котельных с иными организациями. Однако в июне-июле в Ельце, Грязях, а также Грязинском и Липецком районах необходимо было создать МУПы: этот период в «Квадре» назвали переходным. Он должен был завершится к 1 августа – все это время «Квадра» в качестве жеста доброй воли продолжала обслуживать котельные и сети, взяв обязательства подготовить теплосетевые комплексы к зиме.

1 августа уже завтра. Что сделано? GOROD48 задал этот вопрос областному управлению энергетики и тарифов.

Нам ответили, что по состоянию на 31 июля все районы Липецкой области готовятся к отопительному сезону в штатном режиме. После того, как АО «Квадра» прекратила аренду котельных и сетей, в Ельце, Грязях и Липецком районе были созданы МУПы. Они уже осуществляют деятельность по подаче населению горячей воды. При этом «Квадра» продолжает оказывать всю необходимую техническую поддержку районам в части подготовки к новому отопительному сезону, проведения гидравлических испытаний, обучения и подготовки персонала.
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#Квадра #МУПы

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