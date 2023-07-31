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МУПы вместо «Квадры»: в Ельце, Грязях и Липецком районе создана своя теплоэнергетика
Липецкий филиал компании-монополиста продолжает оказывать муниципалитетам техническую поддержку в поставке населению горячей воды и тепла.
Впрочем, это стало бурей в стакане воды. Ведь в 2018 году «Квадра» уже прекратила подобные арендные отношения в Чаплыгинском, Усманском, Задонском, Тербунском, Становлянском, Хлевенском районах, и никакого коллапса не произошло. Роль эксплуатирующих организаций во всех случаях успешно приняли на себя другие хозяйствующие субъекты. И в этот раз уже в мае в Лебедянском и Данковском районах муниципалитеты заключили договоры на обслуживание сетей и котельных с иными организациями. Однако в июне-июле в Ельце, Грязях, а также Грязинском и Липецком районах необходимо было создать МУПы: этот период в «Квадре» назвали переходным. Он должен был завершится к 1 августа – все это время «Квадра» в качестве жеста доброй воли продолжала обслуживать котельные и сети, взяв обязательства подготовить теплосетевые комплексы к зиме.
1 августа уже завтра. Что сделано? GOROD48 задал этот вопрос областному управлению энергетики и тарифов.
Нам ответили, что по состоянию на 31 июля все районы Липецкой области готовятся к отопительному сезону в штатном режиме. После того, как АО «Квадра» прекратила аренду котельных и сетей, в Ельце, Грязях и Липецком районе были созданы МУПы. Они уже осуществляют деятельность по подаче населению горячей воды. При этом «Квадра» продолжает оказывать всю необходимую техническую поддержку районам в части подготовки к новому отопительному сезону, проведения гидравлических испытаний, обучения и подготовки персонала.