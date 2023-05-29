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«Квадра» продолжит эксплуатировать котельные в Ельце, Грязях, Грязинском и Липецком районах до 1 августа
В Лебедянском и Данковском районах муниципалитеты заключили договоры на обслуживание сетей и котельных с иной организацией.
Как сообщили GOROD48 в управлении энергетики и тарифов Липецкой области, в Лебедянском и Данковском районах муниципалитеты заключили договоры на обслуживание сетей и котельных с иной организацией. Однако в Ельце, Грязях, а также Грязинском и Липецком районах для снабжения потребителей теплом и горячей водой необходимо создать МУПы. Этот процесс займет некоторое время, в связи с чем с АО «Квадра» достигнуты договоренности об обслуживании сетей до 1 августа (энергетики также взяли на себя обязательства подготовить к этому времени теплосетевые комплексы к зиме).
В правительстве области говорят о том, что компания «Квадра» совместно с профильным региональным управлением и муниципалитетами разработали дорожные карты по обеспечению передачи котельных новым владельцам. Они включают меры оказание технической и материальной поддержки с целью подготовки к новому отопительному сезону, проведение гидравлических испытаний, экспертизу промышленной безопасности, получение паспортов готовности к осенне-зимнему периоду. Также АО «Квадра» подготовлена документация для сменщиков, которым гарантируется передача оборудования и сетей в работоспособном состоянии, а также обслуживающий персонал, готовый к переходу в новые эксплуатирующие организации.
Отметим, что в 2018 году «Квадра» уже прекратила подобные арендные отношения в Чаплыгинском, Усманском, Задонском, Тербунском, Становлянском, Хлевенском районах. Роль эксплуатирующих организаций во всех случаях была успешно принята местными хозяйствующими субъектами. Этот процесс также проводился в межотопительной период, что позволило муниципалитетам обеспечить их дальнейшую эксплуатацию.
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