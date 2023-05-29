Общество

52 минуты назад

«Квадра» продолжит эксплуатировать котельные в Ельце, Грязях, Грязинском и Липецком районах до 1 августа

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#«Квадра» #отопление
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«Квадра» продолжит эксплуатировать котельные в Ельце, Грязях, Грязинском и Липецком районах до 1 августа

В Лебедянском и Данковском районах муниципалитеты заключили договоры на обслуживание сетей и котельных с иной организацией.

В середине мая «Квадра» заявила о желании избавиться от ряда активов в Липецкой области. У компании истек срок договоров аренды муниципальных котельных и теплосетей в Ельце, Данкове, Грязях, Грязинском, Лебедянском и Липецком районах.В правительстве области ожидали, что «Квадра» прекратит свою деятельность в этих городах и районах 1 июня. Однако этого не случилось.

Как сообщили GOROD48 в управлении энергетики и тарифов Липецкой области, в Лебедянском и Данковском районах муниципалитеты заключили договоры на обслуживание сетей и котельных с иной организацией. Однако в Ельце, Грязях, а также Грязинском и Липецком районах для снабжения потребителей теплом и горячей водой необходимо создать МУПы. Этот процесс займет некоторое время, в связи с чем с АО «Квадра» достигнуты договоренности об обслуживании сетей до 1 августа (энергетики также взяли на себя обязательства подготовить к этому времени теплосетевые комплексы к зиме).

В правительстве области говорят о том, что компания «Квадра» совместно с профильным региональным управлением и муниципалитетами разработали дорожные карты по обеспечению передачи котельных новым владельцам. Они включают меры оказание технической и материальной поддержки с целью подготовки к новому отопительному сезону, проведение гидравлических испытаний, экспертизу промышленной безопасности, получение паспортов готовности к осенне-зимнему периоду. Также АО «Квадра» подготовлена документация для сменщиков, которым гарантируется передача оборудования и сетей в работоспособном состоянии, а также обслуживающий персонал, готовый к переходу в новые эксплуатирующие организации.

Отметим, что в 2018 году «Квадра» уже прекратила подобные арендные отношения в Чаплыгинском, Усманском, Задонском, Тербунском, Становлянском, Хлевенском районах. Роль эксплуатирующих организаций во всех случаях была успешно принята местными хозяйствующими субъектами. Этот процесс также проводился в межотопительной период, что позволило муниципалитетам обеспечить их дальнейшую эксплуатацию.
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#«Квадра» #отопление
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ТО есть все что убыточно квадра не хочет брать
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