Первушин получал импульс от неработаеющего экрана, Черенчиков не смог сдвинуть «автобус»

После матча с «Амкаром» главный тренер липчан рассказал, что чувствовал поддержку болельщиков, которой… не было.

Липецкий «Металлург» добился ничьей в Перми с «Амкаром» - 0:0, играя большую часть матча вдесятером. Тренер «сталеваров» Сергей Первушин после игры признал, что для его команды это успех.

- Понятно, что очко мы завоевали, а хозяева два потеряли. Получилась боевая игра. Повлияла и жаркая погода, на которой нам было ещё сложнее играть вдесятером. Можно сказать, что потренировали свою оборону и сыграли в лучших традициях самого «Амкара», когда тот выступал в Премьер-Лиге (смеётся).

- Вы приезжали в Пермь за ничьей, которой в итоге и добились, или удаление сломало ваши планы на игру?

- Конечно, сломало. Мы знали, как играет «Амкар», собирались строить свою игру на быстрых ответных атаках. Понимали, что когда футболисты «Амкара» напрягают наших защитников, те вынуждены делать длинные передачи, чтобы просто перебить прессинг. И здесь важно, кто выиграет мяч на подборах. «Амкар» силён в этом компоненте, но нам нужно было организовать свой подбор, чтобы выигрывать мячи и проводить свои быстрые атаки.

Сначала план плюс-минус работал, но после удаления мы перестроились на схему - 5-4-0 (без нападающих, прим.) и, понятно, что думали уже только о ничьей. Хотя в конце всё равно какой-то полумоментик создали. Понимали издержки своей тактики: если мы отдаём соперникам пространство на полуфлангах, то будет очень много фланговой игры, подач в нашу штрафную. Но у нас высокорослая линия обороны, ребята справились на «втором этаже», здесь соперник ничего не смог добиться. Плюс отмечу вратаря, который взял пенальти.

- Какие у вас цели на сезон?

- Я думаю, что если вы спросите тренера любой команды из этой группы, то он ответит, что задача у него и его подопечных – войти в первую «четвёрку», чтобы весной бороться в группе «Золото». Я вас не удивлю – у нас точно такие же цели.

Затем на пресс-конференции начался трэш. Местный журналист зачем-то спросил Первушина о работе фан-зоны на липецком Городище, где по его словам, за «Металлург» «переживало огромное число людей». Ничего не подозревающий тренер произнёс длинный спитч про то, что чуть ли не чувствовал поддержку на расстоянии.

- Хорошее место, хорошая погода, в центре города стоит большой экран. Наши болельщики там собираются и поддерживают команду и сегодня через большой экран мы получали от них импульс.

Собравшимся было неизвестно, что трансляцию футбола на Городище отменили из-за непогоды и что там чувствовал Первушин – загадка. А сами трансляции футбола на большом экране в Липецке популярностью, увы, не пользуются. Во-первых, игры показывают через раз, а во-вторых, их явно недостаточно рекламируют. Как-то раз тогдашний директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Дмитрий Аксёнов прислала GOROD48 фотографию и сообщил, что за «Металлург» на большом экране болел… всего один человек.

Главный тренер «Амкара» Иван Черенчиков был явно расстроен потерей очков.

- Дома, перед своими болельщиками, в матче открытия, хотели выиграть, но не получилось. И до удаления мы играли достаточно хорошо, и после него. Но удаление в составе гостей сыграло с нами злую шутку. Соперник откатился назад и оборонялся практически всей командой. Мы владели преимуществом, но по факту - ноль там, и ноль там.

Что касается пенальти, то это всё-таки лотерея, 50 на 50. Ваня (Матюшенко, прим.) пробил вроде хорошо - сильно и в угол, но вратарь угадал направление удара и взял мяч намертво. Моменты были, но повторюсь: тяжело взломать оборону команды, которая вся сидит в своей штрафной площади. Но даже при этом моменты мы создавали.

После 3-х туров «Металлург» занимает 5-е место в группе «Серебро» и в субботу, 5 августа, будет гостить в Москве у аутсайдера «Чертаново».