«Циклон, которого боялись, лишь зацепил Липецк» - коммунальщики поставили себе за работу «четвёрку»

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка Павел Звонарев подвёл итоги работы городских служб во время сегодняшнего ливня.

- Кажется, тот циклон, которого так боялись метеорологи, лишь зацепил Липецк. Дождь почти прекратился. Самого страшного не случилось - сказал GOROD48 председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка Павел Звонарев.

Работе своих подчинённых, отвечающих за содержание дорог, Павел Звонарев поставил «четверку». Особых проблем не возникло. В традиционных точках города, которые порой затапливает так, что в воде плавают легковые автомобили и тонут автобусы, сегодня не случилось ничего критичного. Сейчас, после дождя, в Липецке остались подтопленными несколько мест на дорогах. Их отработают АС-машинами работники МБУ "Управление благоустройства Липецка".