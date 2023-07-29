Общество

сегодня, 16:13

«Циклон, которого боялись, лишь зацепил Липецк» - коммунальщики поставили себе за работу «четвёрку»

13 1393
#Непогода #ненастье #благоутройство #мэрия
«Циклон, которого боялись, лишь зацепил Липецк» - коммунальщики поставили себе за работу «четвёрку»

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка Павел Звонарев подвёл итоги работы городских служб во время сегодняшнего ливня.

- Кажется, тот циклон, которого так боялись метеорологи, лишь зацепил Липецк. Дождь почти прекратился. Самого страшного не случилось - сказал GOROD48 председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка Павел Звонарев.

Работе своих подчинённых, отвечающих за содержание дорог, Павел Звонарев поставил «четверку». Особых проблем не возникло. В традиционных точках города, которые порой затапливает так, что в воде плавают легковые автомобили и тонут автобусы, сегодня не случилось ничего критичного. Сейчас, после дождя, в Липецке остались подтопленными несколько мест на дорогах. Их отработают АС-машинами работники МБУ "Управление благоустройства Липецка".

13 1393
#Непогода #ненастье #благоутройство #мэрия

Комментарии (13)

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Ёжик

14 минут назад
Самооценка у них точно завышена
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22 минуты назад
Васёк, везде также. В Хлевном тоже
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Коллеги

22 минуты назад
Вам оценка твёрдая двойка. И не льстите себе, вы никчёмны.
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Весельчак У

23 минуты назад
зю, да вот мне-то как раз и не надо ничего объяснять, интересоваться людьми с специфическими знаниями и навыками не моя профессия.
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зю

28 минут назад
Весельчак У, так я не свои знания и навыки демонстрирую, а чужими восхищаюсь. Умел бы я так, каким-нибудь департаментом руководил!
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Коммунист

32 минуты назад
зю, зато могут это сделать "эффективные частные собственники".
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Весельчак У

44 минуты назад
зю, вот напрасно в наше неспокойное время вы демонстрируете свои знания и навыки в области совершения диверсий.
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зю

59 минут назад
Угу, "твёрдая 4"... Это даже диверсант нарочно не сможет устроить бассейн на площади Победы! Природа создала на ней слив воды минимум в четыре стороны: в сторону Папина, Терешковой, Неделина и Советской. Но "хорошисты" справились даже с природой!
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Мимоходом

сегодня, 16:36
А если бы город накрыло, какую они себе оценку поставили?)))
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Мимоходом

сегодня, 16:34
О как! Еще и сами себя оценивают. Ну да, сам себя не похвалишь...
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