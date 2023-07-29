50 минут назад
Мэрия где могла чистила, где могла – откачивала. Как Липецк справлялся с непогодой
Репортаж из самых проблемных точек города.
Мы проехали по наиболее проблемным местам в городе, в которых во время ливней обычно случаются разливы вешних вод, заторы и повышается риск аварий.
Надо признать, что на этот раз власти лучше подготовились к непогоде, о которой синоптики и спасатели предупреждали ещё вчера. Всё это помогло Липецку легче пережить дождь. Вот бы так всегда: о катастрофах, ненастьях и смене времён года получать информацию заранее, а не в последний момент?!
На улице Яна Берзина, где обычно собираются воды, сегодня было спокойно. Всё потому, что по участку туда-сюда барражировал трактор со щёткой, который чистил грязь, убирал мусор и листья, которые могли бы забить ливнёвку. Она и не забивалась, следовательно, вода уходила вовремя и одной проблемой на дорогах в городе стало меньше.
Такая же ситуация и в низине на улице Московской. Силами одного трактора не дали утонуть всем проезжающим.
Ливневка
Вася
Липецкие басни
Андрей
Гость
Мэрия
Вася