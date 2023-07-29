Мэрия где могла чистила, где могла – откачивала. Как Липецк справлялся с непогодой

Репортаж из самых проблемных точек города.

Мы проехали по наиболее проблемным местам в городе, в которых во время ливней обычно случаются разливы вешних вод, заторы и повышается риск аварий.

Надо признать, что на этот раз власти лучше подготовились к непогоде, о которой синоптики и спасатели предупреждали ещё вчера. Всё это помогло Липецку легче пережить дождь. Вот бы так всегда: о катастрофах, ненастьях и смене времён года получать информацию заранее, а не в последний момент?!

На улице Яна Берзина, где обычно собираются воды, сегодня было спокойно. Всё потому, что по участку туда-сюда барражировал трактор со щёткой, который чистил грязь, убирал мусор и листья, которые могли бы забить ливнёвку. Она и не забивалась, следовательно, вода уходила вовремя и одной проблемой на дорогах в городе стало меньше.

В вашем браузере отключен JavaScript

Такая же ситуация и в низине на улице Московской. Силами одного трактора не дали утонуть всем проезжающим.

В вашем браузере отключен JavaScript





Правда, и трактора справлялись не везде. На улице Неделина техника тоже работала, но проезд по дороге напоминал купание.

В вашем браузере отключен JavaScript





Хотя и здесь были замечены люди в комбинезонах, которые следили, чтобы не забивался сток.Ещё здесь на подмогу людям была брошена специальная техника, которая в дополнение к остальным усилиям ещё и откачивала воду. Одна такая машина может за раз убрать с дороги сотни литров вода, что тоже является вкладом в общее дело.

В вашем браузере отключен JavaScript





Одним из самых проблемных мест стала кольцевая развязка в районе Центрального рынка, о ней мы уже писали. Здесь что-то нужно делать со сливом воды.

В вашем браузере отключен JavaScript





Комсомольский пруд тоже не перелился. Вчера здесь спустили треть воды, что очень помогло сегодня. Вдобавок были приоткрыты шлюзы, что помогало воде быстрее утекать в реку Воронеж.

В вашем браузере отключен JavaScript





Сотрудники департамента благоустройства продолжают дежурство на городских улицах.