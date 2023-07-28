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Япония с августа расширит запрет на экспорт автомобилей в РФ

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#Япония #машины #экспорт

Запрет Японии в соответствии с санкциями стран G7 против России касается как новых, так и подержанных автомобилей, а также шин, предназначенных для электрических и гибридных машин. Ограничения вступят в силу 9 августа.

Правительство Японии решило ввести новый пакет санкций против России.

Япония с 9 августа расширяет список товаров, экспорт которых в Россию запрещен. В него попали автомобили с объемом двигателя более 1,9 л, - говорится в сообщении японского Минэкономики.

Новые ограничения коснутся таких товаров, как гибридные авто и электромобили, яхты, железнодорожные локомотивы и составы; автозамки и автокресла; шины для крупногабаритных транспортных средств; фанера, древесная масса, макулатура; цемент, камень, асфальт, керамическая плитка и блоки; стеклянные изделия; некоторые стальные, медные, никелевые, алюминиевые, свинцовые, цинковые изделия; шерсть, хлопок, искусственные ткани, трикотаж, пряжа, вата, а также б/у одежда; красители; фото- или кинематографический материал и т.д.

Точный перечень товаров, попавших под ограничения, будет определен 2 августа, - передает РБК.

За первое полугодие Япония нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 32,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В прошлом году на поставки в РФ подержанных автомобилей пришлось 26% от их общего экспорта Японией.

Японские марки автомобилей — Nissan, Toyota, Honda, Mazda, Subaru, Mitsubishi, Suzuki. Многие из них уже приостановили свою деятельность в России.

Всего в прошлом году на российский рынок было поставлено около 200 тысяч японских автомобилей суммарной стоимостью примерно $1,8 млрд. В связи с новыми ограничениями в Россию будут поступать только малолитражные автомобили, на их экспорт приходится только $720 млн.

Япония уже вводила ограничения на ввоз автомобилей в Россию: это касалось машин стоимостью выше ¥6 млн (примерно 3,95 млн рублей).




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#Япония #машины #экспорт

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