Политика
сегодня, 16:50
Облизбирком зарегистрировал еще одного депутата на довыборы в Госдуму
Документы о регистрации получили уже четверо из пяти кандидатов от политических партий.
Сегодня избирательная комиссия Липецкой области зарегистрировала для участия в довыборах депутата Госдумы по округу № 114 Олега Токарева. Директора ФОК «Пламя» Олега Токарева выдвинула партия «Коммунисты России». Он является однофамильцем еще одного зарегистрированного кандидата — представителя партии КПРФ Сергея Токарева.
Напомним, 25 июля облизбирком зарегистрировал трех кандидатов: депутата областного Совета Сергея Токарева, представителя ЛДПР, депутата облсовета Анатолия Емельянова и кандидата от партии «Справедливая Россия-за Правду!», депутата облсовета Ларису Ксенофонтову.
От партии «Единая Россия» на довыборы выдвинут председатель областного Совета Дмитрий Аверов.
Напомним, 25 июля облизбирком зарегистрировал трех кандидатов: депутата областного Совета Сергея Токарева, представителя ЛДПР, депутата облсовета Анатолия Емельянова и кандидата от партии «Справедливая Россия-за Правду!», депутата облсовета Ларису Ксенофонтову.
От партии «Единая Россия» на довыборы выдвинут председатель областного Совета Дмитрий Аверов.
житель Липецка