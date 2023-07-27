Политика

сегодня, 16:50

Облизбирком зарегистрировал еще одного депутата на довыборы в Госдуму

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#выборы
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Облизбирком зарегистрировал еще одного депутата на довыборы в Госдуму

Документы о регистрации получили уже четверо из пяти кандидатов от политических партий.

Сегодня избирательная комиссия Липецкой области зарегистрировала для участия в довыборах депутата Госдумы по округу № 114 Олега Токарева. Директора ФОК «Пламя» Олега Токарева выдвинула партия «Коммунисты России». Он является однофамильцем еще одного зарегистрированного кандидата — представителя партии КПРФ Сергея Токарева.

Напомним, 25 июля облизбирком зарегистрировал трех кандидатов: депутата областного Совета Сергея Токарева, представителя ЛДПР, депутата облсовета Анатолия Емельянова и кандидата от партии «Справедливая Россия-за Правду!», депутата облсовета Ларису Ксенофонтову.

От партии «Единая Россия» на довыборы выдвинут председатель областного Совета Дмитрий Аверов.
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#выборы
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Комментарии (1)

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житель Липецка

14 минут назад
Очередь на кормушку.
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