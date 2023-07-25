Трое из пяти кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрированы облизбиркомом

Документы еще двух кандидатов избирком изучает.

Сегодня избирательная комиссия Липецкой области зарегистрирована трех участников довыборов депутата Государственной Думы по избирательному округу № 114. Для участия в выборах зарегистрированы кандидат от КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев, представитель ЛДПР, депутат облсовета Анатолий Емельянов и кандидат от партии «Справедливая Россия-за Правду!», депутат облсовета Лариса Ксенофонтова.



Напомним, в предвыборной гонке участвуют пять кандидатов. Документы для регистрации в избирком также подали выдвиженец партии «Единая Россия», председатель областного Совета Дмитрий Аверов и кандидат от партии «Коммунисты России» — директор ФОК «Пламя» Олег Токарев.



Следующий этап предвыборной кампании — агитация в СМИ, который начнется 12 августа и продлится по 7 сентября.