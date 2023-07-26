Происшествия
12 минут назад
В центре Липецка горел «Land Rover»
Ранним утром 26 июля на улице Салтыкова-Щедрина в Липецке загорелся автомобиль «Land Rover». По сообщению пресс-службы ГУ МЧС, огонь повредил два передних крыла и бампер автомобиля. Возгорание было потушено до прибытия пожарных.
Днем ранее в деревне Муромцево Измалковского района сгорел нежилой дом, а в Данкове на улице Калинина огонь уничтожил кровлю жилой постройки.
Днем ранее в деревне Муромцево Измалковского района сгорел нежилой дом, а в Данкове на улице Калинина огонь уничтожил кровлю жилой постройки.