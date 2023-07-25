Происшествия

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44-летнего водителя грузовика будут судить за смертельное ДТП, в котором погиб 28-летний мужчина

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#ДТП
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44-летнего водителя грузовика будут судить за смертельное ДТП, в котором погиб 28-летний мужчина

Столкнулись грузовик «Вольво» и легковой автомобиль «Ауди».

Чаплыгинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

16 декабря 2021 года в селе Кривополянье Чаплыгинского района столкнулись грузовик «Вольво» и легковой автомобиль «Ауди». 28-летний водитель «Ауди» от полученных травм умер на месте аварии.

«По версии следствия, что вечером 16 декабря 2021 года подсудимый, управляя автомобилем «Вольво 174483» с полуприцепом марки и модели «Крукенмаер СЛПС 35», двигаясь по направлению из Липецка в Чаплыгин со скоростью 60 км/ч, не учел состояние и особенности управляемого им транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности наличие гололеда на проезжей части, проявил невнимательность на дороге, не обратил внимание на выехавшего с территории АЗС на главную дорогу автомобиля марки «Ауди 80», не снизил скорости, нарушив ПДД, совершил маневр обгона, перестраиваясь на встречную полосу. В результате грузовик столкнулся с автомобилем «Ауди 80». Водитель «Ауди 80» погиб, смерть мужчины наступила от открытой черепно-мозговой травмы», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 3 статьи 264 УК РФ. Если вина водителя будет доказана в суде, ему может грозить до пяти лет лишения свободы. 
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#ДТП
3

Комментарии (1)

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Если бы

17 минут назад
на месте водителя Ауди был бы пешеход ,то все бы водители кричали бы ,что виноват пешеход ! Но тут не получится !
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