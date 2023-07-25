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сегодня, 09:50

При взрыве газа в жилом доме в Татарстане пострадали 2 человека

20
#взрыв газа

Медицинская помощь потребовалась двум пострадавшим. Еще девятерых жильцов, в том числе, одного ребенка, спасли из горящего строения пожарные.

https://vk.com/video-81538431_456243638
В жилом доме в Нижнекамске в Татарстане произошел взрыв газа, два человека пострадали, им понадобилась медицинская помощь.

Отмечается, что после взрыва в доме начался пожар, он уже ликвидирован.

Инцидент произошел на улице Вахитова, в одном из домов, в квартире на первом этаже. Были повреждены несущие конструкции дома и вылетели стекла в окнах некоторых квартир, - передает РЕН ТВ со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сейчас пожарные уже потушили горящую квартиру на первом этаже панельного пятиэтажного дома.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причину случившегося предстоит установить экспертам. Дом был газифицирован.

К моменту прибытия пожарных, из дома эвакуировались 15 человек. Еще девятерых жильцов, в том числе, одного ребенка, спасли из горящего строения пожарные, - передает "Татар Информ".

В 5.29 огонь был потушен.
20
#взрыв газа

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