сегодня, 09:50
При взрыве газа в жилом доме в Татарстане пострадали 2 человека
Медицинская помощь потребовалась двум пострадавшим. Еще девятерых жильцов, в том числе, одного ребенка, спасли из горящего строения пожарные.
Отмечается, что после взрыва в доме начался пожар, он уже ликвидирован.
Инцидент произошел на улице Вахитова, в одном из домов, в квартире на первом этаже. Были повреждены несущие конструкции дома и вылетели стекла в окнах некоторых квартир, - передает РЕН ТВ со ссылкой на источник в экстренных службах.
Сейчас пожарные уже потушили горящую квартиру на первом этаже панельного пятиэтажного дома.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причину случившегося предстоит установить экспертам. Дом был газифицирован.
К моменту прибытия пожарных, из дома эвакуировались 15 человек. Еще девятерых жильцов, в том числе, одного ребенка, спасли из горящего строения пожарные, - передает "Татар Информ".
В 5.29 огонь был потушен.