Происшествия

49 минут назад

В районе Центрального рынка в Липецке автобус снёс забор

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#ДТП #Центральный рынок #маршрутка
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В районе Центрального рынка в Липецке автобус снёс забор

К счастью, в аварии никто не пострадал.

ДТП с участием маршрутки произошло сегодня в Липецке в районе Центрального рынка. «Пазик» 179-го маршрута врезался в ограждение.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, водитель автобуса не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В аварии обошлось без пострадавших. 

Ограждение придётся ремонтировать, пока водителям, съезжающим с моста через Каменный дог в сторону рынка, будет открываться не самый презентабельный вид.

Фото «Типичный Липецк»

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#ДТП #Центральный рынок #маршрутка
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