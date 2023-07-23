49 минут назад
В районе Центрального рынка в Липецке автобус снёс забор
К счастью, в аварии никто не пострадал.
ДТП с участием маршрутки произошло сегодня в Липецке в районе Центрального рынка. «Пазик» 179-го маршрута врезался в ограждение.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, водитель автобуса не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В аварии обошлось без пострадавших.
Ограждение придётся ремонтировать, пока водителям, съезжающим с моста через Каменный дог в сторону рынка, будет открываться не самый презентабельный вид.
Фото «Типичный Липецк»