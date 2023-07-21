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53-летний усманец пырнул сожительницу ножом

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#поножовщина #конфликт
53-летний усманец пырнул сожительницу ножом

Мужчина получил два года колонии.

Усманский районный суд вынес приговор 53-летнему мужчине по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 15 декабря прошлого года пьяный мужчина поссорился с сожительницей и нанёс ей один удар кухонным ножом в левый бок.

Мужчину признали виновным и приговорили к двум годам исправительной колонии общего режима.

418
#поножовщина #конфликт

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