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сегодня, 10:26

В Багдаде митингующие захватили и подожгли посольство Швеции

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#митинг #протест #Багдад

Сотрудники диппредставительства не пострадали.

В Багдаде сотни участников митинга против решения Стокгольма о разрешении проведения антимусульманской акции захватили и подожгли здание посольства Швеции в Ираке.

Никто из сотрудников посольства не пострадал, - передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Участники демонстрации подожгли здание диппредставительства, - сообщает агентство со ссылкой на источник и очевидца.

Демонстрация 20 июля была организована в знак протеста против второго за несколько недель запланированного сожжения Корана в Швеции сторонниками шиитского священнослужителя Муктады Садра.

30 июня в Багдаде состоялась аналогичная демонстрация протеста.

Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольме. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. 19 июля полиция Стокгольма удовлетворила обращение о проведении аналогичной манифестации у посольства Ирака.


27
#митинг #протест #Багдад

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