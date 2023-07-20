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В Багдаде митингующие захватили и подожгли посольство Швеции
Сотрудники диппредставительства не пострадали.
В Багдаде сотни участников митинга против решения Стокгольма о разрешении проведения антимусульманской акции захватили и подожгли здание посольства Швеции в Ираке.
Никто из сотрудников посольства не пострадал, - передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Участники демонстрации подожгли здание диппредставительства, - сообщает агентство со ссылкой на источник и очевидца.
Демонстрация 20 июля была организована в знак протеста против второго за несколько недель запланированного сожжения Корана в Швеции сторонниками шиитского священнослужителя Муктады Садра.
30 июня в Багдаде состоялась аналогичная демонстрация протеста.
Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольме. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. 19 июля полиция Стокгольма удовлетворила обращение о проведении аналогичной манифестации у посольства Ирака.
Никто из сотрудников посольства не пострадал, - передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Участники демонстрации подожгли здание диппредставительства, - сообщает агентство со ссылкой на источник и очевидца.
Демонстрация 20 июля была организована в знак протеста против второго за несколько недель запланированного сожжения Корана в Швеции сторонниками шиитского священнослужителя Муктады Садра.
30 июня в Багдаде состоялась аналогичная демонстрация протеста.
Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольме. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. 19 июля полиция Стокгольма удовлетворила обращение о проведении аналогичной манифестации у посольства Ирака.