16 минут назад
Портрет подручного сталевара НЛМК Алексея Голышкина украсил городскую Доску почета
В Липецке обновили городскую Доску почета. «Трудовая слава Липецка» пополнилась пятнадцатью новыми именами. В их числе портреты врача, артиста, энергетика, водителя, двух учителей, электрогазосварщика, спортивного тренера и металлурга.
- Люблю работу, как свою жену, как своих детей, как внуков. Всегда знаешь, что будешь работать на комбинате – будешь обеспечен. НЛМК - это стабильность. Ну а награды – это всегда приятно, - рассказал Алексей Голышкин.
В этом году предприятия города направили в мэрию 52 предложения для занесения на Доску почёта «Трудовая слава Липецка». Из них только 15 человек были удостоились такого права. Всем лауреатам вручили свидетельства, денежные премии и цветы.