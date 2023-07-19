Портрет подручного сталевара НЛМК Алексея Голышкина украсил городскую Доску почета

В Липецке обновили городскую Доску почета. «Трудовая слава Липецка» пополнилась пятнадцатью новыми именами. В их числе портреты врача, артиста, энергетика, водителя, двух учителей, электрогазосварщика, спортивного тренера и металлурга.

Алексей Голышкин работает на НЛМК 38 лет. Прошел трудовой путь от подручного сталевара конвертера до мастера (сменного) участка выплавки стали Конвертерного цеха № 1 НЛМК. При его участии в цехе была освоена технология выплавки особо-низкоуглеродистой стали для изготовления лицевых деталей кузовов автомобилей и внедрена технология выплавки электротехнической стали в конвертерах.- Люблю работу, как свою жену, как своих детей, как внуков. Всегда знаешь, что будешь работать на комбинате – будешь обеспечен. НЛМК - это стабильность. Ну а награды – это всегда приятно, - рассказал Алексей Голышкин.В этом году предприятия города направили в мэрию 52 предложения для занесения на Доску почёта «Трудовая слава Липецка». Из них только 15 человек были удостоились такого права. Всем лауреатам вручили свидетельства, денежные премии и цветы.