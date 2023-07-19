Власти Крыма перекрыли трассу «Таврида» и эвакуируют местных жителей из-за пожара на полигоне

Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек.





Участок федеральной трассы "Таврида", соединяющей Крымский мост с Севастополем, был перекрыт из-за пожара на полигоне в Кировском районе. Он находится на середине пути между Керчью и Симферополем. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщает, что идёт эвакуация местных жителей.



Планируется временная эвакуация жителей четырёх населённых пунктов - это более двух тысяч человек. Развёрнут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы. Прошу доверять только проверенным источникам информации, - пишет Аксёнов в своём



Всего эвакуируются 2225 человек из населённых пунктов Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Эвакуированных жителей разместят в помещениях двух школ. Для них организовано горячее питание, - говорится в сообщении МЧС.



Транспорт перенаправляют через населённые пункты Старый Крым и Первомайское. Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу "Белогорск - Феодосия". Также опубликован альтернативный маршрут. Водителям предлагается уходить с трассы в районе Первомайского и Старого Крыма на старую керченскую дорогу.



Пожар возник на складе боеприпасов военного полигона в Кировском районе Крыма, - пишет Mash. На протяжении двух часов в радиусе 5 километров от возгорания были слышны звуки взрывов.



Позже глава Крыма также заявил, что пострадавших в результате пожара на полигоне в Кировском районе нет. Он отметил, что причины возгорания установят следственные органы. В Крыму перекрыли трассу "Таврида" со 118 по 130 км из-за пожара на полигоне.Участок федеральной трассы "Таврида", соединяющей Крымский мост с Севастополем, был перекрыт из-за пожара на полигоне в Кировском районе. Он находится на середине пути между Керчью и Симферополем. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщает, что идёт эвакуация местных жителей.Планируется временная эвакуация жителей четырёх населённых пунктов - это более двух тысяч человек. Развёрнут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы. Прошу доверять только проверенным источникам информации, - пишет Аксёнов в своём Телеграм-канале Всего эвакуируются 2225 человек из населённых пунктов Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Эвакуированных жителей разместят в помещениях двух школ. Для них организовано горячее питание, - говорится в сообщении МЧС.Транспорт перенаправляют через населённые пункты Старый Крым и Первомайское. Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу "Белогорск - Феодосия". Также опубликован альтернативный маршрут. Водителям предлагается уходить с трассы в районе Первомайского и Старого Крыма на старую керченскую дорогу.Пожар возник на складе боеприпасов военного полигона в Кировском районе Крыма, - пишет Mash. На протяжении двух часов в радиусе 5 километров от возгорания были слышны звуки взрывов.Позже глава Крыма также заявил, что пострадавших в результате пожара на полигоне в Кировском районе нет. Он отметил, что причины возгорания установят следственные органы.