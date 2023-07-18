27 минут назад
Право на получение кредитных каникул станет бессрочным
Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору — снизить риск невозврата кредита.
Механизм кредитных каникул для потребительских кредитов был введен в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе. Ранее аналогичное решение было принято в отношении кредитных каникул по ипотеке, - говорится на сайте Госдумы.
Уточняется, что сведения о кредитных каникулах будут отражаться в кредитной истории, но не будут ее ухудшать.
Предусматривается право заемщиков — физических лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обратиться к кредитору с требованием о предоставлении таких каникул на срок до шести месяцев в любой момент в течение времени действия договора потребительского кредита.
Подчеркивается, что предельный размер потребительского займа, по которому могут быть предоставлены кредитные каникулы, будет определяться правительством РФ. До этого максимальный размер кредита, по которому можно обратиться за отсрочкой платежей, составит 1 млн 600 тысяч рублей, если обязательства заемщика обеспечены залогом транспортного средства, и 450 тысяч — для всех остальных.
Отмечается, что в течение льготного периода не допускается начисление неустойки, обращение взыскания на предмет залога или к поручителю заемщика. При этом в течение льготного периода на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты.
"Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору — снизить риск невозврата кредита. Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30 %, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту", - отметил Володин.
Кроме того, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в законодательство в части совершенствования порядка расчета полной стоимости потребительского кредита.
В соответствии с документом банки будут обязаны включать в расчет полной стоимости кредита все расходы заемщика по оплате услуг кредитора и третьих лиц, когда получение таких услуг является фактическим условием предоставления кредита. Должны быть указаны, например, дополнительные страховки, плата за юридическое обслуживание, СМС-уведомления.
Помимо этого, банк будет информировать о праве заемщика отказаться от любой дополнительной услуги.
Также, если по кредитному договору предусмотрены две процентные ставки, применяемые в зависимости от варианта поведения заемщика, банк должен будет рассчитать предельную стоимость в двух вариантах — минимальной и максимальной.