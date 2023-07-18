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58 минут назад
Лавров обсудил с главой МИД Турции варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам
В МИД Турции отметили, что во время беседы обсуждались последние события в рамках Стамбульского соглашения по зерну.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 июля провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которого стороны обсудили варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, - говорится на сайте МИД РФ.
Лавров констатировал, что ввиду невыполнения российской части пакетных соглашений Меморандума Россия – ООН, в частности, продолжения блокировки российских банковских платежей, страхования и транспортной логистики, заморозки наших зарубежных активов и поставок отечественной сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также фактической утраты гуманитарного характера сделки, откровенно коммерциализированной Киевом, реализация договоренностей по зерну прекращена с 18 июля. В практическом плане это означает отзыв гарантий безопасности судоходства и восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря, сворачивание морского гуманитарного коридора в зоне Соглашения и расформирование Совместного координационного центра в Стамбуле.
В качестве альтернативы "черноморской инициативе" министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей, - отмечается в сообщении.
Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений. Было условлено о продолжении контактов.
Лавров констатировал, что ввиду невыполнения российской части пакетных соглашений Меморандума Россия – ООН, в частности, продолжения блокировки российских банковских платежей, страхования и транспортной логистики, заморозки наших зарубежных активов и поставок отечественной сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также фактической утраты гуманитарного характера сделки, откровенно коммерциализированной Киевом, реализация договоренностей по зерну прекращена с 18 июля. В практическом плане это означает отзыв гарантий безопасности судоходства и восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря, сворачивание морского гуманитарного коридора в зоне Соглашения и расформирование Совместного координационного центра в Стамбуле.
В качестве альтернативы "черноморской инициативе" министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей, - отмечается в сообщении.
Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений. Было условлено о продолжении контактов.