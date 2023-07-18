В России

22 минуты назад

В Госдуму внесли поправку о наказании до 5 лет лишения свободы за пропаганду экстремизма

9
#экстремизм #пропаганда

Изменения предлагается внести в статью 280 УК РФ, ответственность будет установлена наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Наказание по данной статье УК РФ предусмотрено от штрафа до 300 тысяч рублей и до пяти лет лишения свободы.

В Госдуму были внесены поправки в УК РФ об ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма.

Изменения предлагается внести в статью 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). В случае принятия законопроекта ответственность будет грозить также за публичное оправдание или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности, - говорится на сайте Госдумы.

Уточняется, что наказание по этой статье предусмотрено от штрафа до 300 тысяч рублей и до пяти лет лишения свободы.

"Считаем, что принятие наших поправок будет важной профилактической мерой, направленной в первую очередь на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность", — пояснил соавтор инициативы, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, законопроект — "реакция в том числе на пропаганду так называемого массшутинга: массовых убийств в учебных заведениях и детских садах. Оправдание подобных страшных преступлений и попытка представить их модными в молодежной среде через интернет и соцсети — крайне опасная тенденция".
9
#экстремизм #пропаганда

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
Бизнес

Еще в рубрике

При обстреле в Белгородской области пострадали 5 человек
#обстрел #Белгород
При обстреле в Белгородской области пострадали 5 человек

сегодня, 14:18

В России
ЦБ РФ выпустил памятную 3-рублевую монету с портретом Виктора Цоя
#Цой #памятная монета
ЦБ РФ выпустил памятную 3-рублевую монету с портретом Виктора Цоя

сегодня, 13:22

В России
Минобороны РФ сообщило об отражении атаки 28 беспилотников на Крым
#атака #Крым
Минобороны РФ сообщило об отражении атаки 28 беспилотников на Крым

сегодня, 12:16

В России
Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в Мавзолей Ленина в Москве
#хулиганство #Мавзолей Ленина
Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в Мавзолей Ленина в Москве

сегодня, 11:27

В России
Япония может запретить поставлять в РФ машины с объёмом двигателя более 1,9 литра
#Япония #машины
Япония может запретить поставлять в РФ машины с объёмом двигателя более 1,9 литра

сегодня, 10:31

В России
«Ъ» сообщает о подорожании соков и газированных напитков в РФ из-за курса рубля
#соки #напитки
1
«Ъ» сообщает о подорожании соков и газированных напитков в РФ из-за курса рубля

сегодня, 09:47

В России