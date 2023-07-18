В Госдуму внесли поправку о наказании до 5 лет лишения свободы за пропаганду экстремизма

Изменения предлагается внести в статью 280 УК РФ, ответственность будет установлена наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Наказание по данной статье УК РФ предусмотрено от штрафа до 300 тысяч рублей и до пяти лет лишения свободы.





Изменения предлагается внести в статью 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). В случае принятия законопроекта ответственность будет грозить также за публичное оправдание или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности, - говорится на



Уточняется, что наказание по этой статье предусмотрено от штрафа до 300 тысяч рублей и до пяти лет лишения свободы.



"Считаем, что принятие наших поправок будет важной профилактической мерой, направленной в первую очередь на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность", — пояснил соавтор инициативы, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.



По его словам, законопроект — "реакция в том числе на пропаганду так называемого массшутинга: массовых убийств в учебных заведениях и детских садах. Оправдание подобных страшных преступлений и попытка представить их модными в молодежной среде через интернет и соцсети — крайне опасная тенденция". В Госдуму были внесены поправки в УК РФ об ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма.Изменения предлагается внести в статью 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). В случае принятия законопроекта ответственность будет грозить также за публичное оправдание или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности, - говорится на сайте Госдумы Уточняется, что наказание по этой статье предусмотрено от штрафа до 300 тысяч рублей и до пяти лет лишения свободы."Считаем, что принятие наших поправок будет важной профилактической мерой, направленной в первую очередь на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность", — пояснил соавтор инициативы, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.По его словам, законопроект — "реакция в том числе на пропаганду так называемого массшутинга: массовых убийств в учебных заведениях и детских садах. Оправдание подобных страшных преступлений и попытка представить их модными в молодежной среде через интернет и соцсети — крайне опасная тенденция".