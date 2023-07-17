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15 минут назад

Жители египетской деревни к югу от Каира заразились неустановленным заболеванием

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В Египте у жителей древни к югу от Каира выявлены симптомы неустановленного заболевания.

У 67 жителей деревни Эль-Аликат, расположенной к югу от столицы Египта, обнаружены симптомы заболевания, которое пока не установлено.

Врачи, прибывшие на место, выяснили, что заболевшие жалуются на головокружение, рвоту, ломоту в костях и повышение температуры. Ни одному из пострадавших госпитализация не потребовалась.

На данный момент медики наблюдают за состоянием заразившихся, а также собирают образцы в окружающей среде, сообщает vse42.ru со ссылкой на газету Al-Ahram в понедельник, 17 июля.
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