В мире
15 минут назад
Жители египетской деревни к югу от Каира заразились неустановленным заболеванием
В Египте у жителей древни к югу от Каира выявлены симптомы неустановленного заболевания.
У 67 жителей деревни Эль-Аликат, расположенной к югу от столицы Египта, обнаружены симптомы заболевания, которое пока не установлено.
Врачи, прибывшие на место, выяснили, что заболевшие жалуются на головокружение, рвоту, ломоту в костях и повышение температуры. Ни одному из пострадавших госпитализация не потребовалась.
На данный момент медики наблюдают за состоянием заразившихся, а также собирают образцы в окружающей среде, сообщает vse42.ru со ссылкой на газету Al-Ahram в понедельник, 17 июля.
Врачи, прибывшие на место, выяснили, что заболевшие жалуются на головокружение, рвоту, ломоту в костях и повышение температуры. Ни одному из пострадавших госпитализация не потребовалась.
На данный момент медики наблюдают за состоянием заразившихся, а также собирают образцы в окружающей среде, сообщает vse42.ru со ссылкой на газету Al-Ahram в понедельник, 17 июля.