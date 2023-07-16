Происшествия
26 минут назад
33-летняя липчанка погибла, упав с высотки
1 151
Обстоятельства падения расследует Следственный комитет
15 июля под окнами 10-этажного дома по улице Стаханова,20, обнаружен труп 32-летней липчанки.
По предварительным данным, женщина выпала из окна или балкон. В этом дома она проживала.
Обстоятельства выясняют и проводят проверку в СУ СК России по Липецкой области.
По предварительным данным, женщина выпала из окна или балкон. В этом дома она проживала.
Обстоятельства выясняют и проводят проверку в СУ СК России по Липецкой области.
1 151
Житель