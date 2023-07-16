Происшествия

26 минут назад

33-летняя липчанка погибла, упав с высотки

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#падение с высоты
33-летняя липчанка погибла, упав с высотки

Обстоятельства падения расследует Следственный комитет

15 июля под окнами 10-этажного дома по улице Стаханова,20, обнаружен труп 32-летней липчанки.

По предварительным данным, женщина выпала из окна или балкон. В этом дома она проживала.

Обстоятельства выясняют и проводят проверку в СУ СК России по Липецкой области.
1 151
#падение с высоты

Комментарии (1)

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Житель

19 минут назад
Опять? Вечно там падают. Проклятое место какое-то
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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
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