Общество

сегодня, 18:04

В выходные на дорогах Липецка будут дежурить 20 спецмашин муниципального управления благоустройства

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#дождь
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В выходные на дорогах Липецка будут дежурить 20 спецмашин муниципального управления благоустройства

В мэрии готовятся к обильным осадкам.

Завтрашние праздничные мероприятия в честь Дня города в Липецке испортит дождь: синоптики обещают дождливые выходные. В городской администрации в преддверии непогоды составили график дежурства сотрудников и спецтехники МБУ «Управление благоустройства Липецка».

Уже этой ночью на вахту заступят 17 единиц коммунальной техники В их числе – универсальный комплекс «Бродвей», каналопромывочные и ассенизаторские машины, илосос и тракторы. Основная задача специалистов – прочистка дождеприёмников и откачка воды в случае подтоплений.

– Основное внимание уделим проблемным точкам, которые несмотря на превентивные меры, подверженных подтоплению. В список попали участки улиц Неделина, Адмирала Макарова, Октябрьская и других, – говорит начальник управления Дмитрий Пушилин.

В случае выпадения обильных осадков количество спецтехники будет увеличено до 20 машин.
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#дождь
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Комментарии (2)

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бот всемогущий

20 минут назад
После таких дождей,не исключен очередной провал.
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Фокс

37 минут назад
Да ничего страшного, матч состоится при любой погоде. Пусть народ понабухает, побегает, попрыгает, на мокрые квадроциклы по ступицы в лужах посмотрит. Это ведь так здорово, когда народ и мэрия едины. Плевать на дожди, но дороги всё равно перекроем, сценарий шоу не менять!
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