В выходные на дорогах Липецка будут дежурить 20 спецмашин муниципального управления благоустройства

В мэрии готовятся к обильным осадкам.

Завтрашние праздничные мероприятия в честь Дня города в Липецке испортит дождь: синоптики обещают дождливые выходные. В городской администрации в преддверии непогоды составили график дежурства сотрудников и спецтехники МБУ «Управление благоустройства Липецка».



Уже этой ночью на вахту заступят 17 единиц коммунальной техники В их числе – универсальный комплекс «Бродвей», каналопромывочные и ассенизаторские машины, илосос и тракторы. Основная задача специалистов – прочистка дождеприёмников и откачка воды в случае подтоплений.



– Основное внимание уделим проблемным точкам, которые несмотря на превентивные меры, подверженных подтоплению. В список попали участки улиц Неделина, Адмирала Макарова, Октябрьская и других, – говорит начальник управления Дмитрий Пушилин.



В случае выпадения обильных осадков количество спецтехники будет увеличено до 20 машин.