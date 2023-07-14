Семейные страсти полыхают из-за гаража.

Грязинский городской суд вынес приговор местному жителю за умышленное повреждение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба: грязинец поджёг автомобиль сестры.



Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, грязинец облил капот автомобиля бензином и по мотиву неприязни к родной сестре и ее дочери бросил в облитое бензином место подожженную им спичку. В результате поджога потерпевшей был причинен ущерб в 41 000 рублей.



Подсудимый вину полностью признал и рассказал, что зашел во двор к сестре, дошел до автомобиля, который стоял на бетонной площадке возле дома, плеснул бензином, привезенным с собой в пол-литровой баклажке на капот автомобиля и поджег машину. Все это он сделал потому, что у него с сестрой происходили постоянные конфликты по поводу использования гаража.



Последствия совершенного мужчина осознал только на следующий день — он написал явку с повинной и в содеянном раскаялся.



В результате суд признал грязинца виновным и назначил ему по части 2 статьи 167 УК РФ полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.