Липчанке на два года запретили торговать алкоголем: она продала подростку пиво

Женщине также назначили четыре месяца исправительных работ.

Левобережный районный суд вынес приговор 38-летней липчанке по статье 151.1 УК РФ за неоднократную розничную продажу алкоголя несовершеннолетним.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2022 году женщина уже была привлечена к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетнему — её оштрафовали на 30 000 рублей.



Но 17 января 2023 года продавщица магазина снова продала 17-летнему парню бутылку пива с содержанием алкоголя 4,9%.



Теперь женщине назначили 4 месяца исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.



Также ей на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.



