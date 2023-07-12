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Липчанке на два года запретили торговать алкоголем: она продала подростку пиво

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#торговля #алкоголь #дети
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Липчанке на два года запретили торговать алкоголем: она продала подростку пиво

Женщине также назначили четыре месяца исправительных работ.

Левобережный районный суд вынес приговор 38-летней липчанке по статье 151.1 УК РФ за неоднократную розничную продажу алкоголя несовершеннолетним.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2022 году женщина уже была привлечена к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетнему — её оштрафовали на 30 000 рублей.

Но 17 января 2023 года продавщица магазина снова продала 17-летнему парню бутылку пива с содержанием алкоголя 4,9%.

Теперь женщине назначили 4 месяца исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.

Также ей на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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#торговля #алкоголь #дети
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Комментарии (1)

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вв

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подстава
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