Более 12 тыс. туляков, липчан и воронежцев спасли на М-4 «Дон» в 2023 году

К аварийным комиссарам на М-4 «Дон» в Тульской, Липецкой и Воронежских областях в первом полугодии 2023 года обратилось 12 384 человека.

Компания «ОССП» - оператор платных участков на М-3, М-4 и М-11, опубликовала статистику с данными о работе службы аварийных комиссаров с 1 января по 1 июля 2023 года. Служба аварийных комиссаров бесплатно оказывает помощь всем водителям на платных участках дорог. Специалист службы оградит своим фургоном транспортное средство, при необходимости может помочь быстро починить автомобиль, поменять колесо или оказать первую доврачебную помощь.

Так, согласно статистике, всего на трёх дорогах аварийные комиссары помогли 25 506 водителям, половина из выездов службы пришлась на Тульскую, Липецкую и Воронежскую области.

«По сравнению с данными прошлого года нагрузка на службу аварийных комиссаров уже увеличилась на 14%, и этот тренд мы заметили на всех обслуживаемых нами дорогах. Конечно, сказалось развитие внутреннего туризма и увеличение трафика на дорогах в целом, особенно летом, когда у всех дорожных служб традиционно «самый жаркий» период», - отметил генеральный директор «ОССП» Олег Трофимов.

Среди главных причин выездов отмечают поломку автомобилей, нехватку топлива и неподвижно стоящие на дороге транспортные средства. Причём, как отмечают в ОССП, остановка на обочине является одной из главных причин ДТП. «Согласно нашей внутренней статистике, в течение 20 минут в неподвижно стоящее на обочине транспортное средство сзади въезжает другой автомобиль, поэтому аварийный комиссар, приезжая на помощь, прикрывает своим фургоном автомобиль, при необходимости выставляет специальные конусы и знаки, огораживая стоящее транспортное средство», - отметили в пресс-службе ОССП.

Аварийный комиссар в среднем приезжает на вызов в течение 15 минут, раньше, чем сотрудники полиции, скорой помощи, пожарные или МЧС. Для экстренного вызова аварийных комиссаров «ОССП» на скоростных участках автодорог работает единый короткий номер *2323. Звонок и вызов специалистов службы на всех дорогах бесплатный.