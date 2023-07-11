Грязинец задолжал по алиментам 193 000 рублей и едва не остался без водительских прав

Мужчина скрывал место работы, а алименты платил не в полном объёме.

Житель Грязей задолжал по алиментам на сына 193 000 рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мужчина о месте работы не сообщал, а алименты платил не в полном объёме. Но когда установили место работы должника, была рассчитана задолженность по алиментам, которая составила более 193 000 рублей.



Приставом было вынесено и направлено должнику постановление о временном ограничении на пользование специальным правом: чтобы не лишиться водительских прав, мужчина погасил полностью погасил задолженность по алиментам.