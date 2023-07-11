Общество

сегодня, 17:05

Грязинец задолжал по алиментам 193 000 рублей и едва не остался без водительских прав

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#дети #алименты
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Грязинец задолжал по алиментам 193 000 рублей и едва не остался без водительских прав

Мужчина скрывал место работы, а алименты платил не в полном объёме.

Житель Грязей задолжал по алиментам на сына 193 000 рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мужчина о месте работы не сообщал, а алименты платил не в полном объёме. Но когда установили место работы должника, была рассчитана задолженность по алиментам, которая составила более 193 000 рублей.

Приставом было вынесено и направлено должнику постановление о временном ограничении на пользование специальным правом: чтобы не лишиться водительских прав, мужчина погасил полностью погасил задолженность по алиментам.
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#дети #алименты
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Комментарии (1)

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гостья

сегодня, 17:20
Какие же вы отцы-для своих детей денег жалко!!!! и не надо писать тут -матери на себя тратят....поэтому не платим
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