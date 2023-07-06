10-летний мальчик пострадал в столкновении «ГАЗели» и «Мерседеса» на тамбовской трассе

В прошедшие сутки на дорогах региона было зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семь человек.





Вечером 5 июля в Елецком районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись автомобили «ГАЗель» под управлением 20-летнего водителя и «Мерседес» с 51-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадали оба водителя и 10-летний пассажир «Мерседеса». Все трое доставлены в больницу.



Днем на той же дорогое в Елецком районе автомобиль «Мерседес» под управлением 61-летнего водителя и столкнулся с мопедом под управлением 14-летнего подростка. В результате мальчика с травмами доставили в больницу.



В Липецке на улице Зегеля столкнулись автомобили «БМВ» с 35-летним водителем и «ГАЗ» под управлением 64-летнего мужчины. В аварии получил травмы водитель «БМВ».

