сегодня, 09:25
10-летний мальчик пострадал в столкновении «ГАЗели» и «Мерседеса» на тамбовской трассе
В прошедшие сутки на дорогах региона было зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семь человек.
Днем на той же дорогое в Елецком районе автомобиль «Мерседес» под управлением 61-летнего водителя и столкнулся с мопедом под управлением 14-летнего подростка. В результате мальчика с травмами доставили в больницу.
В Липецке на улице Зегеля столкнулись автомобили «БМВ» с 35-летним водителем и «ГАЗ» под управлением 64-летнего мужчины. В аварии получил травмы водитель «БМВ».
Липчанин
Липа
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