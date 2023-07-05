Общество

20 минут назад

Промышленные альпинисты сбивают остатки декоративной плитки с фасада дома в центре Липецка

225
#обрушение
Промышленные альпинисты сбивают остатки декоративной плитки с фасада дома в центре Липецка

Некоторые кирпичи от кладки отламывают просто руками.

Сегодня утром во дворе дома №14а на улице Желябова заработал перфоратор: нанятые ТСЖ «Угловая, 15» промышленные альпинисты скалывают с фасада декоративную кладку, часть которой обвалилась вчера утром.

За работой наблюдают зеваки. Кто-то — издалека, а кто-то — в угрожающей близости от фасада.

Напомним, что вчера в 09:10 с некогда элитного дома 2003 года постройки, в котором жил экс-мэр Липецка Александр Коробейников, обрушилась часть декоративной колонны. Груда кирпича упала в проход между этим и домом и соседней хрущевкой. К счастью, на проходе не оказалось людей.

Позже вице-мэр-председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Ирина Вербецкая сообщила GOROD48, что весь такой декор представляет потенциальную опасность для горожан, поскольку не имеет необходимой обвязки с несущими конструкциями здания.
225
#обрушение

Комментарии (1)

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Логика 48

1 минуту назад
А я вот сегодня маникюрчик сделала))
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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