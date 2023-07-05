Общество
20 минут назад
Промышленные альпинисты сбивают остатки декоративной плитки с фасада дома в центре Липецка
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Некоторые кирпичи от кладки отламывают просто руками.
Сегодня утром во дворе дома №14а на улице Желябова заработал перфоратор: нанятые ТСЖ «Угловая, 15» промышленные альпинисты скалывают с фасада декоративную кладку, часть которой обвалилась вчера утром.
За работой наблюдают зеваки. Кто-то — издалека, а кто-то — в угрожающей близости от фасада.
Напомним, что вчера в 09:10 с некогда элитного дома 2003 года постройки, в котором жил экс-мэр Липецка Александр Коробейников, обрушилась часть декоративной колонны. Груда кирпича упала в проход между этим и домом и соседней хрущевкой. К счастью, на проходе не оказалось людей.
Позже вице-мэр-председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Ирина Вербецкая сообщила GOROD48, что весь такой декор представляет потенциальную опасность для горожан, поскольку не имеет необходимой обвязки с несущими конструкциями здания.
За работой наблюдают зеваки. Кто-то — издалека, а кто-то — в угрожающей близости от фасада.
Напомним, что вчера в 09:10 с некогда элитного дома 2003 года постройки, в котором жил экс-мэр Липецка Александр Коробейников, обрушилась часть декоративной колонны. Груда кирпича упала в проход между этим и домом и соседней хрущевкой. К счастью, на проходе не оказалось людей.
Позже вице-мэр-председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Ирина Вербецкая сообщила GOROD48, что весь такой декор представляет потенциальную опасность для горожан, поскольку не имеет необходимой обвязки с несущими конструкциями здания.
225
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