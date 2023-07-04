вчера, 23:10
Красный шар над городом: сегодня началось первое в году суперлуние
Сегодня можно наблюдать первое в году суперлуние: период, когда совпадает полнолуние и перигей (максимальное сближение Луны с Землей).
Начавшееся сегодня суперлуние, а всего их бывает три-четыре в год, называют громовым, из-за обилия гроз в начале июля.
Вот и сегодня в Липецкой области прошли грозы. К вечеру распогодилось, однако Луна не торопилась показаться — мешала дымка на горизонте. Но и дальше ее наблюдению мешали облака, которые разрезали краснеющий шар на части. Красной Луна становится из-за оптической иллюзии, такой эффект принято называть «Кровавой Луной».
Наиболее красной она будет 5 июля.
Кстати, снимок ниже можно использовать в качестве обоев для телефона