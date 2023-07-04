Общество

вчера, 23:10

Красный шар над городом: сегодня началось первое в году суперлуние

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#суперлуние
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Красный шар над городом: сегодня началось первое в году суперлуние

Сегодня можно наблюдать первое в году суперлуние: период, когда совпадает полнолуние и перигей (максимальное сближение Луны с Землей). 

Пик суперлуния пришелся на 14:41 по московскому времени, когда Луна подошла к Земле на расстояние в 360 149 километр. 

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Начавшееся сегодня суперлуние, а всего их бывает три-четыре в год, называют громовым, из-за обилия гроз в начале июля. 

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Вот и сегодня в Липецкой области прошли грозы. К вечеру распогодилось, однако Луна не торопилась показаться — мешала дымка на горизонте. Но и дальше ее наблюдению мешали облака, которые разрезали краснеющий шар на части. Красной Луна становится из-за оптической иллюзии, такой эффект принято называть «Кровавой Луной».

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Наиболее красной она будет 5 июля.

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Кстати, снимок ниже можно использовать в качестве обоев для телефона

0J2A7212.jpg
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#суперлуние
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