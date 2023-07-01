Выходные в Липецке: триатлон, перекрытие дорог, конец театрального сезона и блестящий мюзикл

Рассказываем, как весело и достойно провести первые выходные июля.

Дожди перекинуться и на июль?

Сегодня в Липецке немного потеплеет – до 21-23 градусов. Но дожди никуда не денутся, в течение дня они продолжат докучать липчанам.







Отключения воды

В субботу, 1 июля, с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды на улицах Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Механизаторов, 8, 10, 10ст1, 10ст2, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 19Б, 19а вл1, 19а вл2, 20, 21; Студенческий городок, 11а, 14, 16а; а также на проезде Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 10, 16, 18, 12, 12а, 14а, 14. Полностью без воды останется и частный сектор на улице Вильямса.







В воскресенье, 2 июля, с 10:00 до 20:00 закрутят вентили на улицах Барашева, 5, 7; Октябрьской, 1, 3; Первомайской, 38, 40, 58, 65, 77в, 79, 81, 83, 85; Советской, 27, 35, 39; а также в частном секторе улиц Докучаева, Ковалевской, Кошевого, Лобачевского, Матросова, Новоселов, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской.

Плановых отключений электроэнергии на выходных не ожидается.

Триатлон

1 и 2 июля на Зёленом острове пройдут соревнования «железных людей». Впервые Липецк примет этап Кубка России по триатлону, а также пройдёт внутренний чемпионат Липецкой области по этому виду спорта, посвященный памяти одного из родоначальников этого вида спорта в нашем регионе Анатолия Мастина.







Соревнования будут начинаться в 10:00 и оба дня проходить почти до заката.

Перекрытие дорог

Мэрия Липецка информирует, что в связи с проведением соревнований по триатлону с 9:00 1 июля и до 19:00 2 июля водятся ограничения на улице Карла Маркса - от дома №7 по площади Петра Великого до дома №30 по улице Карла Маркса.



2 июля с 7:00 до 19:00 ограничения будут введены на маршруте: объездная дорога Петровского моста (от дома №31 по улице Карла Маркса до улицы Неделина) - улица Неделина (от объездной дороги моста до улицы Фрунзе) - улица Фрунзе (от улицы Неделина до площади Театральной) - улица 50 лет НЛМК (от улицы Неделина до дома №31 а по улице 50 лет НЛМК). И на улице Салтыкова - Щедрина (съезд с улицы Салтыкова - Щедрина в районе дома 92).

Выходные в Нижнем парке

1 июля в главном парке Липецка в 18:00 на большой сцене Липецкая государственная филармония устроит концерт духового оркестра (6+).







На следующий день в 17:00 здесь пройдёт любимый липчанами проект «Играй, гармонь» (0+), а в 18:00 – артисты филармонии закатят новое представление ансамбля «Унион-Бэнд» (0+).

Выходные в парке Победы

В первый день июля в 17:00 здесь пройдет веселое состязание гармонистов «Играй, гармонь» (0+), в 19:00 – семейная анимационная программа «Карусель эмоций» (0+), а в 19:30 дискотека для всех «Будут танцы» (6+).





2 июля в 18:00 на главной сцене пройдёт концерт творческого объединения «Аккорд» в рамках проекта «Молодёжный квартириник» (6+).

Гуляния в парках

В Быхановом саду 1 июля в 17:00 пройдёт семейное шоу с участием ростовых кукол, весёлыми конкурсами концертными номерами «Карусель эмоций» (0+). Точно такая же программа 2 июля в 19:00 пройдёт и в микрорайоне «Европейский».







В детском парке «Сказка» 2 июля в 13:00 состоится бесплатный мастер-класс по изготовлению украшений из крупы (0+).

Кино под открытым небом

На липецком Городище не изменят традиции устраивать массовые кинопросмотры.

1 июля в 20:00 на большом экране под открытым небом покажут фильм «Время желаний» (16+). СССР, 1984. Мелодрама. Режиссёр Ю. Райзман.

Энергичная, современная женщина, она считает, что с помощью связей и трезвого расчета можно добиться всего: благополучия, респектабельности, даже личного счастья. Она не замечает, что исполнение ее желаний вовсе не делает счастливым близкого ей человека. Расплата оказывается неожиданной и страшной.

В ролях: Вера Алентова, Анатолий Папанов, Владислав Стржельчик.







2 июля в 20:00 желающие смогут посмотреть фильм «Дача» (6+). СССР, 1973. Комедия. Режиссёр К.Воинов.

Скопив на дачу денег и облюбовав подходящий домик, супруги Петровы решили не мешкая вступить в права владения. Прямо из сберкассы жена едет на садовый участок, а мужу предстоит расплатиться в Москве с хозяевами. Однако толстая пачка денег исчезает из его кармана...

В ролях: Александр Вокач, Лидия Смирнова, Евгений Евстигнеев.

Настольные игры (6+)

Что делать в ненастную погоду? Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) подсказывает выход – сыграть в настольные игры.







Сегодня в 13:00 здесь ждут всех желающих, чтобы пару часов провести за игрой. В программе «Тайная долина», «Диксит», «Ведьмин круг», «Письма призрака» и другие - можно пройти небольшое обучение правилам, а потом сыграть.

Да грянет мюзикл (6+)

Липецкая филармония 2 июля в 17:00 приглашает в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса,2) на мюзикл «Купидон. Фараон и булки».

Мюзикл композитора Олеси Ростовской поставлен по трем новеллам американского писателя О.Генри: «Черствые булки», «Фараон и хорал» и «Купидон порционно». Это три отдельных сюжета: сатирический, трагический и веселый, романтический. Герои — простые люди: хозяйка булочной, художник, бездомный, официантка и посетитель, а в основе сюжетов — забавные перипетии их отношений, порою с неожиданным финалом.

Произведение написано специально для Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов под руководством главного дирижера Алексея Моргунова. В ролях — солисты Липецкой филармонии Светлана Дедяева, Анастасия Пименова, Артем Тарасов и Сергей Колесник. Режиссер — Иван Карпов.

Закрытие театрального сезона

Липецкий драматический театр (пл. К. Константиновой, 3) завершает 23-й сезон 2 июля в 18:00 показом комедии «Здравствуйте, я ваша тётя» (12+) по пьесе британского драматурга Б.Томаса «Тетка Чарлея».

Сюжет отлично известен зрителю, благодаря одноимённому советскому фильму с Александром Калягиным в главной роли. Студенты Чарли Уикем и Джек Чесней влюблены. Они хотят встретиться со своими возлюбленными Энни и Китти, но благовоспитанные барышни отказываются от свидания без присутствия взрослой леди. Чарли получает телеграмму, что к нему собирается приехать тетушка-миллионерша, которую он ни разу в жизни не видел. Все складывается как нельзя лучше, но вдруг выясняется, что тетушка задерживается, а девушки прибудут с минуту на минуту. В этот момент к друзьям заходит лорд Фрэнкерт Баберлей (Бабс), их сокурсник, которого они просят ненадолго сыграть роль тетки Чарли – Донны Люции. И тут начинается ... коктейль из музыки, песен, танцев, переодеваний, любовных признаний и позитивных эмоций!



Все музыкальные номера в липецком спектакле исполняют вживую.

Дорогие липчане! Вот и пролетел первый летний месяц. Сегодня на дворе уже июль, желаем, чтобы он радовал вас только хорошими новостями. Все новости вы сможете найти на GOROD48. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас 24/7 снова и снова.