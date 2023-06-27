Происшествия

43 минуты назад

15-летний мотоциклист разбился на улице Свиридова

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#авария #ДТП
15-летний мотоциклист разбился на улице Свиридова

Подросток врезался в стоящий автомобиль.

Вечером 26 июня в Липецке на улице Свиридова 15-летний мотоциклист врезался стоящий автомобиль «Киа». Подросток получил травмы, его госпитализировали.

В Липецке около девяти часов вечера на улице Патриса Лумумбы 22-летний водитель «КамАЗа» сбил 64-летнего велосипедиста. От полученных травм велосипедист умер на месте ДТП.

В Усманском районе на дороге Усмань – Грачевка столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» под управлением 39-летнего мужчины и «УАЗ» с 56-летним водителем. В результате оба водителя и 62-летний пассажир «УАЗа» получили травмы.

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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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12 минут назад
Ваше имя, думают??)))
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Ваше имя

23 минуты назад
Чем думают родители которые покупают 14-18 летним детям мопеды и мотоциклы? Что ребенок будет аккуратно и медленно ездить?)))
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Я

26 минут назад
Народосбережение в действии.
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
17
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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