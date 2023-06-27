15-летний мотоциклист разбился на улице Свиридова

Подросток врезался в стоящий автомобиль.

Вечером 26 июня в Липецке на улице Свиридова 15-летний мотоциклист врезался стоящий автомобиль «Киа». Подросток получил травмы, его госпитализировали.

В Липецке около девяти часов вечера на улице Патриса Лумумбы 22-летний водитель «КамАЗа» сбил 64-летнего велосипедиста. От полученных травм велосипедист умер на месте ДТП.

В Усманском районе на дороге Усмань – Грачевка столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» под управлением 39-летнего мужчины и «УАЗ» с 56-летним водителем. В результате оба водителя и 62-летний пассажир «УАЗа» получили травмы.