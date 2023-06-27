Происшествия

47 минут назад

Разлетевшийся диск болгарки вспорол ногу работнику на территории ЛТК «Свободный сокол»

2 629
#несчастный случай
Разлетевшийся диск болгарки вспорол ногу работнику на территории ЛТК «Свободный сокол»

19-летнего парня госпитализировали в больницу «Свободный сокол».

Вчера с территории ЛТК «Свободный сокол» в липецкую горбольницу «Свободный сокол» был доставлен парень с глубокой резаной раной ноги: он работал с углошлифовальной машинкой и ее диск рассыпался. 

- Среди сотрудников ЛТК пострадавших нет. Травму получил работник подрядной организации, - рассказали GOROD48 на предприятии.

19-летнего пострадавшего прооперировали. Его жизнь и здоровье вне опасности.
2 629
#несчастный случай

Комментарии (2)

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Безмасочник

34 минуты назад
Более вероятно, что неосторожно задел ногу диском. Осколки разрушившегося диска резаных ран нанести не могут.
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ссср

35 минут назад
соком березовым и как на собаке проверено
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
17
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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