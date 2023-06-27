Разлетевшийся диск болгарки вспорол ногу работнику на территории ЛТК «Свободный сокол»

19-летнего парня госпитализировали в больницу «Свободный сокол».





Вчера с территории ЛТК «Свободный сокол» в липецкую горбольницу «Свободный сокол» был доставлен парень с глубокой резаной раной ноги: он работал с углошлифовальной машинкой и ее диск рассыпался.



- Среди сотрудников ЛТК пострадавших нет. Травму получил работник подрядной организации, - рассказали GOROD48 на предприятии.



19-летнего пострадавшего прооперировали. Его жизнь и здоровье вне опасности.

