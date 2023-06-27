Происшествия
47 минут назад
Разлетевшийся диск болгарки вспорол ногу работнику на территории ЛТК «Свободный сокол»
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19-летнего парня госпитализировали в больницу «Свободный сокол».
Вчера с территории ЛТК «Свободный сокол» в липецкую горбольницу «Свободный сокол» был доставлен парень с глубокой резаной раной ноги: он работал с углошлифовальной машинкой и ее диск рассыпался.
- Среди сотрудников ЛТК пострадавших нет. Травму получил работник подрядной организации, - рассказали GOROD48 на предприятии.
19-летнего пострадавшего прооперировали. Его жизнь и здоровье вне опасности.
- Среди сотрудников ЛТК пострадавших нет. Травму получил работник подрядной организации, - рассказали GOROD48 на предприятии.
19-летнего пострадавшего прооперировали. Его жизнь и здоровье вне опасности.
2 629
Безмасочник
ссср