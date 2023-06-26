Экономика

30 минут назад

Липецк занял 67 место в рейтинге городов по зарплатам в отраслях

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#зарплата #доходы населения
Липецк занял 67 место в рейтинге городов по зарплатам в отраслях

Больше всего в Липецке получают работники обрабатывающих производств – средняя зарплата в этой отрасли составляет 65 тысяч рублей. 

Топ-100 российских городов с самыми высокими зарплатами в различных отраслях составили эксперты агентства РИА Новости. В исследовании оценивались уровни зарплат в ведущих отраслях ста крупнейших городов России (столицы регионов и города с наибольшей численностью жителей и рабочих мест). При расчетах учтена выплата подоходного налога. 

Липецк занял в рейтинге 67 место, самой прибыльной стала отрасль обрабатывающих производств со средней зарплатой 65 тысяч рублей. Из городов Центрального Черноземья выше расположились Белгород (34 место) и Воронеж (43 место), где наиболее высокие зарплаты оказались у работников сферы IT и связи (88 тысяч рублей и 81 тысяча рублей соответственно). Ниже оказались Курск (89 место), где 51 тысячу рублей получают госслужащие, и Тамбов (96 место) с самыми высокими зарплатами в сфере профессиональной и научной деятельности – 48 тысяч рублей. 

Согласно исследованию, чаще всего самые высокие зарплаты отмечаются в сфере «Профессиональная и научная деятельность» (включает аудит, право, бухучет, архитектуру, землепользование, научную деятельность, технические испытания, сертификацию, ветеринарию и прочее). Эта отрасль – самая «прибыльная» для работников в 19 городах. Схожий показатель продемонстрировала отрасль «Банки и финансовые услуги». В 18 городах именно в этой сфере платят самые высокие зарплаты. Чуть реже хороший заработок наблюдается в отрасли «IT и связь». Здесь самые высокие зарплаты фиксируются в 16 городах.

На первом месте рейтинга оказалась Москва, где самой прибыльной оказалась банковская сфера и сектор финансовых услуг со средней зарплатой 227 тысяч рублей. Второе место у Мурманска, где занятые в рыболовстве, сельском и лесном хозяйствах получают в среднем 205 тысяч рублей в месяц. Тройку лидеров замыкает Петропавловск-Камчатский, с самой доходной сферой в отрасли рыболовства, сельского и лесного хозяйства и средней зарплатой 190 тысяч рублей. Аутсайдерами рейтинга стали Саранск, Киров и Элиста. В этих городах больше всего доходов приносит госслужба - средние зарплаты от 45 до 46 тысяч рублей.

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#зарплата #доходы населения

Комментарии (3)

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Вот так,

8 минут назад
Без НЛМК мы на уровне Элисты.
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липецк1

11 минут назад
имея такой завод и такую раб.зону ...в первой десятки по уровню зарплаты и жизни обязаны быть ....СТЫДОБА
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Липчанин

25 минут назад
Ну ни чего страшного, есть еще куда падать
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