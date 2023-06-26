Происшествия

54 минуты назад

Житель Добринского района умудрился украсть из липецкого магазина четыре килограмма мяса

177
#кража
Житель Добринского района умудрился украсть из липецкого магазина четыре килограмма мяса

Его задержал участковый.

Старший участковый уполномоченный отдела полиции №6 задержал подозреваемого в краже четырех килограммов мяса из магазина на улице Бескрайней. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, кража была совершена вечером 6 июня. Судя по записи камеры наблюдения работники магазина заметили злоумышленника, но 41-летний житель Добринского района успел уйти.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы на срок до четырёх лет.
177
#кража

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