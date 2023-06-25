Экономика
сегодня, 12:45
Итоги недели: цены
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Ягоды дешевеют, масло растет, а цена на мясо остается прежней.
В конце рабочей недели мы опять проверили изменение цен. Сличать, правда, в этот раз пришлось цены за две недели – да, мы тоже бываем в отпуске. За основу списка продуктов мы как и всегда взяли набор из потребительской корзины, добавив в него сезонные овощи и фрукты. Цены мы смотрим в магазинах двух популярных сетей, дискаунтере и на Центральном рынке.
Две недели назад наша корзина собранная по минимальным ценам потянула на 2 160 рублей, а по максимальным — обошлась в 3 691 рубль. За две неделе цены немного выросли. Набор по минимальным ценам обошелся в 2 249 рублей, а по максимальным — в 3 998 рублей. И это несмотря на то, что снизились цены на сезонные ягоды, а в одном из магазинов мы нашли охлажденную курицу за 147 рублей 89 копеек. Она одиноко лежала на прилавке, видимо, и цену снизили потому, что осталась одна штука из партии.
В другом магазине покупательница нюхала охлажденную курицу. Женщина уверена, что только так надо проверять ее качество. Судя по тому, что она вернула тушку обратно, запах покупательнице не понравился. Мы повторили ее прием, но ничего подозрительного не почувствовали.
Подорожало подсолнечное масло, не так чтобы сильно, но бутылку подешевле пришлось поискать. Вырос в цене картофель, но это объяснимо — продают клубни нового урожая, старый предлагает только пара продавцов на Центральном рынке по 25 рублей за килограмм. Но! Если вы желаете подороже… в магазине можно купить килограмм за 110 рублей 40 копеек!
Кстати, о фантастических ценах. На рынке один из продавцов предложил инжирные персики за 650 рублей. На вопрос, откуда такая цена, промолчал. Если не полениться и пройти по рядам, можно найти персики по 50 рублей за килограмм, правда, они подпорчены.
Огурцы в магазинах начали продавать не только на вес, но и поштучно — 36 рублей 99 копеек за один плод. А на рынке можно купить пучок свежей моркови — четыре штучки за 50 рублей. Уже появилась малина. Но цены кусаются — 400 рублей за килограмм. Зато клубника идет уже по 200 рублей за килограмм. Может, на вид она не очень, мелковата, но точно местная, в отличие от подозрительных ягод, величиной с небольшое яблоко.
А бананы, снова растут в цене! В некоторых магазинах предлагают на выбор: желтые или зеленые, последние подешевле.
Наша надежда на дождь, который лил в пятницу полдня не оправдалась. Цены на рынке не сильно-то и снижали.
— Курицу по 280 рублей за килограмм отдам в такую погоду, — предложила женщина свойский товар ничуть не дешевле, чем две недели назад, когда дождя не было.
— Купите карбонад, первому покупателю отдам за 350 рублей. Этот кусок не меньше 400 стоит! — уговаривал продавец, хотя неподалеку свинину ничуть не хуже предлагали за 320 рублей.
Добавим, что на рынке сэкономить вряд ли получится. Слишком много свежих ягод, и отказаться от них ох как трудно.
Две недели назад наша корзина собранная по минимальным ценам потянула на 2 160 рублей, а по максимальным — обошлась в 3 691 рубль. За две неделе цены немного выросли. Набор по минимальным ценам обошелся в 2 249 рублей, а по максимальным — в 3 998 рублей. И это несмотря на то, что снизились цены на сезонные ягоды, а в одном из магазинов мы нашли охлажденную курицу за 147 рублей 89 копеек. Она одиноко лежала на прилавке, видимо, и цену снизили потому, что осталась одна штука из партии.
В другом магазине покупательница нюхала охлажденную курицу. Женщина уверена, что только так надо проверять ее качество. Судя по тому, что она вернула тушку обратно, запах покупательнице не понравился. Мы повторили ее прием, но ничего подозрительного не почувствовали.
Подорожало подсолнечное масло, не так чтобы сильно, но бутылку подешевле пришлось поискать. Вырос в цене картофель, но это объяснимо — продают клубни нового урожая, старый предлагает только пара продавцов на Центральном рынке по 25 рублей за килограмм. Но! Если вы желаете подороже… в магазине можно купить килограмм за 110 рублей 40 копеек!
Кстати, о фантастических ценах. На рынке один из продавцов предложил инжирные персики за 650 рублей. На вопрос, откуда такая цена, промолчал. Если не полениться и пройти по рядам, можно найти персики по 50 рублей за килограмм, правда, они подпорчены.
Огурцы в магазинах начали продавать не только на вес, но и поштучно — 36 рублей 99 копеек за один плод. А на рынке можно купить пучок свежей моркови — четыре штучки за 50 рублей. Уже появилась малина. Но цены кусаются — 400 рублей за килограмм. Зато клубника идет уже по 200 рублей за килограмм. Может, на вид она не очень, мелковата, но точно местная, в отличие от подозрительных ягод, величиной с небольшое яблоко.
А бананы, снова растут в цене! В некоторых магазинах предлагают на выбор: желтые или зеленые, последние подешевле.
Наша надежда на дождь, который лил в пятницу полдня не оправдалась. Цены на рынке не сильно-то и снижали.
— Курицу по 280 рублей за килограмм отдам в такую погоду, — предложила женщина свойский товар ничуть не дешевле, чем две недели назад, когда дождя не было.
— Купите карбонад, первому покупателю отдам за 350 рублей. Этот кусок не меньше 400 стоит! — уговаривал продавец, хотя неподалеку свинину ничуть не хуже предлагали за 320 рублей.
Добавим, что на рынке сэкономить вряд ли получится. Слишком много свежих ягод, и отказаться от них ох как трудно.
3 496
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