Общество

сегодня, 11:17

Итоги недели: цены

2 747
#цены #дороже/дешевле
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Итоги недели: цены

Как изменились минимальные и максимальные цены на продукты за неделю.

В пятницу мы снова проверили, как изменились за неделю цены. За основу списка продуктов мы как всегда взяли набор из потребительской корзины, добавив в него сезонные овощи и фрукты. Цены мы смотрим в магазинах двух популярных сетей, дискаунтере и на Центральном рынке.

В конце прошлой недели набор продуктов из нашего списка по минимальным ценам обошелся в 2 231 рубль. По максимальным — в 3770 рублей. На этой неделе корзина по минимальной цене подешевела на 71 рубль. Падают цены овощи, фрукты и ягоды. Лето ведь на дворе.



Наша максимальная корзина также подешевела на 79 рублей, ее стоимость составила 3 691 рубль.



Поход за продуктами с утра все-таки имеет свои преимущества. На Центральном рынке нам удалось увидеть вполне приличный карбонад за 330 рублей — по акции.

— У нас всегда какая-нибудь акция проходит. Много мяса рубим. У нас семейная ферма, — расхваливала свинину продавщица.

Надо сказать, что по мясным рядам ходить просто неудобно, продавцы умоляют купить мясо.

— Если покупателей много, продаем дороже, а мало — цену скидываем. Сейчас торгуем по 280 рублей за килограмм свойской курицы, а не будет никого, так и за 250 рублей отдам, — поделилась с нами премудростями ценообразования продавщица из птичьего отдела.

И снова продавцы попросили напомнить руководству Центрального рынка, о выключенном кондиционере, жарко же. Напоминаем.

Картофеля старого урожая на рынке все меньше. Вовсю продают молодой. Когда приценялись, одна из продавщиц, чтобы товарки не слышали, прошептала — 50 рублей. Другие продают картофель за 70.

На рынке появились свежие огурцы. Продавцы уверяют, что продукт местный, предлагают по 100-120 рублей за килограмм.



В рядах, которые администрация рынка выделяет для торговли продукцией со своего огорода, уже лежит клубника. Правда, некоторые крупные и ровные ягоды вызывают вопросы — неужели у нас уже такая поспела? Хотя рядом торгуют и мелочью. Вот это точно местная!

Черешня на рынке становится все дешевле. Уже можно найти по 270 рублей за килограмм, хотя некоторые продавцы держат ценник в 400 рублей. Зато есть недорогие абрикосы по 150-200 рублей за килограмм. И даже персики по 100 рублей за килограмм. Но мы такие не рискнули покупать. Вряд ли они сочные.

Черешню и абрикосы мы нашли и в магазине, но не самый дешевый вариант.



Зато магазинные бананы приятно порадовали. Увидев, что у коробок стоят несколько человек, сразу поняли — верный знак. И правда, килограмм продавали за 69 рублей 90 копеек.

Просто потрясла цена на морковь. В одном из магазинов она продавалась только в мытом варианте за 109 рублей 99 копеек!



В соседнем магазине немытая стоила всего 46 рублей 90 копеек, то есть более чем в два раза дешевле. Да за такие деньги мы и сами ее можем помыть, не нужен нам такой сервис! А в другом магазине мытая морковь была дешевле, чем с засохшей землей.



И еще одно наблюдение: в бакалейном отделе на ценниках обозначатся цена товара за пачку, без указания ее веса: 1 000, 900 или 800 граммов. Теперь приходится еще мелкий шрифт на пачках с рисом и гречкой читать.

За весом сливочного масла тоже надо внимательно следить. Почти по одной цене продают пачку в 100 граммов и в 180 граммов.


2 747
#цены #дороже/дешевле
1

Комментарии (2)

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Липа

24 минуты назад
Интересно, где это яйца по 56 рублей?
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цирк

44 минуты назад
хорошо тем, кто создал подушку безопасности ,а остальным то, хоть побирайся, да еще погода подвела, ничего не растет, приходится включать и задействовать дополнительную часть черепной коробки, у кого она есть ,т. е бросать дополнительные резервы в топку ,которую разожгли нелегитимные чинуши-149 проц
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