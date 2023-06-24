«Мимо нас проехало уже три колонны на Москву»

Несколько минут назад губернатор Игорь Артамонов сообщил о движении через Липецкую область колонн ЧВК «Вагнер» . Мы связались с жителями Задонска и Краснинского районов, через которые проезжала техника ЧВК и вот, что они нам рассказали.





По словам задонского предпринимателя Геннадия Пустовалова он с коллегами по отряду самообороны считает единицы техники в проходящих мимо города колоннах, и передает данные «кому надо».Отряд местной самообороны из нескольких вооруженных охотничьим оружием мужчин встал в засаду у моста, по которому колонны «Вагнера» движутся с юга страны в Москву.— Как только узнал, что в сторону Москвы по трассе «Дон» идут пригожинские отряды, тут же из Липецка вернулся в Задонск, вооружился и с группой товарищей-патриотов занял позицию у одного моста, который я называть не буду. Мимо нас проехало уже три колонны «вагнеров» на Москву. В колоннах есть танки, бронетранспортеры, мобильные средства ПВО типа «Панцирь». Думаю, мимо нас проехало от трех до четырех тысяч бойцов, — рассказал GOROD48 Геннадий Пустовалов.,Участник местной самообороны говорит, что результаты наблюдений отряд передает «куда надо».Другой житель Задонска, общественник Владимир Красновский, наоборот, никаких колонн не наблюдал.— В Задонске все тихо. Я живу у альтернативного участка трассы «Дон». По ней никаких колонн не проезжало. Они, видимо, если и ехали, то по платному участку, — говорит Владимир Красновский.Жительница Краснинского района Анна, рассказала о перекрытии моста через реку Дон у села села Малотроицкое еще в два часа дня. Через этот мост проходит дорога на Москву.— Мост перекрыла техника «Рождественского карьера». Его администрация не пожалела новенькие самосвалы. Нам сказали сидеть по домам и не выходить на улицу. Позже оказалось, что военные колонные пошли в обход Красного.Анна передает свой разговор со знакомыми из Красного. Они утверждают, что колонна ЧВК заехала на одну из местных заправок, бойцы «Вагнера» заправили автомобили на свои деньги и накупили бутербродов. Были они предельно вежливы.