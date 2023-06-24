Происшествия

сегодня, 16:59

«Мимо нас проехало уже три колонны на Москву»

19 12682
#ЧВК «Вагнер»
9

Несколько минут назад губернатор Игорь Артамонов сообщил о движении через Липецкую область колонн ЧВК «Вагнер». Мы связались с жителями Задонска и Краснинского районов, через которые проезжала техника ЧВК и вот, что они нам рассказали.

По словам задонского предпринимателя Геннадия Пустовалова он с коллегами по отряду самообороны считает единицы техники в проходящих мимо города колоннах, и передает данные «кому надо».

Отряд местной самообороны из нескольких вооруженных охотничьим оружием мужчин встал в засаду у моста, по которому колонны «Вагнера» движутся с юга страны в Москву.

— Как только узнал, что в сторону Москвы по трассе «Дон» идут пригожинские отряды, тут же из Липецка вернулся в Задонск, вооружился и с группой товарищей-патриотов занял позицию у одного моста, который я называть не буду. Мимо нас проехало уже три колонны «вагнеров» на Москву. В колоннах есть танки, бронетранспортеры, мобильные средства ПВО типа «Панцирь». Думаю, мимо нас проехало от трех до четырех тысяч бойцов, — рассказал GOROD48 Геннадий Пустовалов., 
Участник местной самообороны говорит, что результаты наблюдений отряд передает «куда надо».

Другой житель Задонска, общественник Владимир Красновский, наоборот, никаких колонн не наблюдал.

— В Задонске все тихо. Я живу у альтернативного участка трассы «Дон». По ней никаких колонн не проезжало. Они, видимо, если и ехали, то по платному участку,  — говорит Владимир Красновский.

Жительница Краснинского района Анна, рассказала о перекрытии моста через реку Дон у села села Малотроицкое еще в два часа дня. Через этот мост проходит дорога на Москву.

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— Мост перекрыла техника «Рождественского карьера». Его администрация не пожалела новенькие самосвалы. Нам сказали сидеть по домам и не выходить на улицу. Позже оказалось, что военные колонные пошли в обход Красного.

Анна передает свой разговор со знакомыми из Красного. Они утверждают, что колонна ЧВК заехала на одну из местных заправок, бойцы «Вагнера» заправили автомобили на свои деньги и накупили бутербродов. Были они предельно вежливы.

19 12682
#ЧВК «Вагнер»
9

Комментарии (19)

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Гость

1 минуту назад
Разве они враги
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)))))

2 минуты назад
Предлагаю этих шпионов поощрить и наградить путевками на передовую. Видно же что у дедов много энергии))))
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Евгений

6 минут назад
Давно пора ряженым генералам и генеральшам люлей отвесить. Молодец теска ,хоть у кого-то смелости хватило.
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Лип

6 минут назад
Харошшшшш нагнетать всё идёт по плану
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Гость

7 минут назад
Почему их не задержали а спрятались?
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Гость

8 минут назад
Сила в правде а не в охотниках
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Всевидяший

12 минут назад
передает данные «кому надо». Стукачок?
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А

12 минут назад
Интересно, а они платят за платную дорогу?)
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Вот они

15 минут назад
И едут за правдой.А это что за шпионы и кому они передают информацию?
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Мимоходом

26 минут назад
Походу бизнес перевесил. Но тут не Африка.
ответить
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