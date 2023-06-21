Мошенники обманули пожилую ельчанку, курьер присвоил 280 тысяч рублей и скрылся в Ростове на Дону

Вместе с деньгами обманутая женщина передала кружку и средства личной гигиены.





Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Полицейские сообщили о задержании в Ростове на Дону курьера мошенников, которые в конце мая забрал деньги у обманутой жительницы Ельца.



Как рассказали в пресс-службе областного управления МВД, работу курьера 22-летний житель Ростова на Дону нашел в интернете. Он, заполнил анкету, в которой указал свои паспортные данные и номер банковской карты. Затем с ним связался работодатель, он назвал адрес в Ельце, по которому нужно было забрать пакет с деньгами и кодовое имя, по которому человек отдаст ему наличность.



— Дверь курьеру открыла пожилая женщина. Услышав кодовое имя, она отдала пакет с деньгами, завернуты и полотенце. В пакет она положила кружку и средства личной гигиены. Весь этот набор женщина передавала для своей внучки, якобы ставшей виновницей серьезной дорожной аварии. Накануне мошенники по телефону убедили 88-летнюю ельчанку, что её внучка попала в беду и для разрешения ситуации необходимы деньги.



После общения с женщиной курьер понял, что помогает мошенникам, и решил присвоить деньги. Задержали его на родине — в Ростове на Дону, где липецким полицейским помогли местные коллеги.



Возбуждено уголовное дело о «Мошенничестве». Полицейские разыскивают работодателей курьера.



