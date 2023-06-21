Происшествия

сегодня, 09:17

Мошенники обманули пожилую ельчанку, курьер присвоил 280 тысяч рублей и скрылся в Ростове на Дону

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#мошенничество

Вместе с деньгами обманутая женщина передала кружку и средства личной гигиены. 

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Полицейские сообщили о задержании в Ростове на Дону курьера мошенников, которые в конце мая забрал деньги у обманутой жительницы Ельца.

Как рассказали в пресс-службе областного управления МВД, работу курьера 22-летний житель Ростова на Дону нашел в интернете. Он, заполнил анкету, в которой указал свои паспортные данные и номер банковской карты. Затем с ним связался работодатель, он назвал адрес в Ельце, по которому нужно было забрать пакет с деньгами и кодовое имя, по которому человек отдаст ему наличность. 

— Дверь курьеру открыла пожилая женщина. Услышав кодовое имя, она отдала пакет с деньгами, завернуты и полотенце. В пакет она положила кружку и средства личной гигиены. Весь этот набор женщина передавала для своей внучки, якобы ставшей виновницей серьезной дорожной аварии. Накануне мошенники по телефону убедили 88-летнюю ельчанку, что её внучка попала в беду и для разрешения ситуации необходимы деньги.

После общения с женщиной курьер понял, что помогает мошенникам, и решил присвоить деньги. Задержали его на родине — в Ростове на Дону, где липецким полицейским  помогли местные коллеги.

Возбуждено уголовное дело о «Мошенничестве». Полицейские разыскивают работодателей курьера. 

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#мошенничество

Комментарии (2)

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И так тоже бывает

20 минут назад
Мошенники тоже, порой, становятся "жертвами" мошенничества
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Витек

22 минуты назад
Если бы не кинул мошенников, то его никогда бы не нашли. Сильная, видать, крыша.
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