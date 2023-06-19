Общество
59 минут назад
Самый богатый бюджетник Липецка по итогам прошлого года — директор зоопарка
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Александр Осипов может стать в этом году еще и Почетным гражданином Липецка.
Администрация Липецка не опубликовала данные о доходах мэра и чиновников, но зато обнародовала среднемесячные заработки руководителей муниципальных организаций в 2022 году.
На первое место среди руководителей МУПов, МАУКов, МБУ и МКУ по заработкам в который уже раз вышел директор липецкого зоопарка Александр Осипов. В среднем он получал 156 236 рублей — на 90 рублей больше, чем в 2021-м и на 48 тысяч больше, чем в 2020 году. Секрет большой зарплаты директора зоопарка на заседании одной из комиссий горсовета раскрыла председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова: муниципальные учреждения могут увеличивать зарплату работникам за счет оказания платных услуг. И зоопарк в этом явно преуспевает.
Кстати, Александр Осипов может стать в этом году еще и Почетным гражданином Липецка — завтра в горсовете станет известно, кто из девяти претендентов на это звание получит регалии в приближающийся День города.
На втором месте по доходам в прошлом году был директор еще одного подведомственного департаменту культуры и туризма учреждения — МАУК «Культурные пространства Липецка» Дмитрий Аксенов. Главный по городским паркам (а сейчас — первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия») получал по 153 445 рублей в месяц.
Третье место — у главного смотрителя мэрии Липецка Виталия Лесных. Среднемесячный заработок куратора ремонтов городских дорог и мостов, а также заказчика отлова безнадзорных животных превысил 145 700 рублей.
Следом по доходам следуют заведующие детскими садами и директора школ. Заведующие дошкольными образовательными учреждениями №№ 32, 14 и 39 зарабатывали, соответственно, по 96-97 тысяч рублей. Примечательно, что заведующая 32-м садиком Наталья Стрельникова и по итогам 2021 года возглавляла рейтинг самых состоятельных женщин в системе дошкольного образования Липецка. В среднем же заведующие детсадами зарабатывают по 60-70 тысяч рублей.
Зарплаты в школах значительно выше. Сразу в 12 средних образовательных учреждениях города директора получали от 105 тысяч рублей и больше в месяц. Самый зарабатывающий директор в прошлом году тот же, что и в позапрошлом, — школы №1 очной, очно-заочной, заочной форм обучения Елена Бирюкова с ее 140 414 рублями. Среди обычных школ лидер по заработку — Валерия Кушникова из 64-й гимназии (132 698 рублей). Следом идут директор лицея №3, депутат горсовета Светлана Тюнина со 118 549 рублями и три директора, которым начисляли по 116 тысяч рублей ежемесячного заработка (Ирина Борисова из 17-й школы, Алексей Пшеничный из 20-й и Татьяна Ленкова из 51-й). Кстати, в этих же учебных заведениях завучи зарабатывают больше директоров многих липецких школ (в среднем, зарплата от 70 тысяч рублей — норма для руководителей городской системы общего образования).
Лидером по доходам среди директоров культурных учреждений Липецка стала ушедшая в отставку по собственному желанию руководитель МУ «Центральная библиотечная система» Виктория Якимович (109 639 рублей). На втором месте по доходам по основному месту работы стала худрук МУ «Липецкий Дом музыки» Наталья Сосновская (105 499 рублей), на третьем — директор детской школы искусств №3 Ольга Тонкошкур (99 608 рублей).
Вопреки стереотипам, неплохо зарабатывают руководители спортивных школ. Так, директор ГДЮЦ «Спортивный» Ксения Казакова, соучредитель благотворительного фонда «Больше чем добро», президент региональной федерации триатлона, организатор липецких полумарафонов по основному месту работы получала 105 тысяч рублей в месяц. Директор спортшколы №8 «Юность» Вячеслав Лупоносов зарабатывал 96 тысяч рублей, а директор спортклуба «Сокол» Александр Перевозчиков — более 91 тысячи. Их всех, конечно, мог бы запросто переплюнуть директор 11-й спортшколы Липецка (в состав которой входят ледовые арены ДС «Звездный» и ДС «Ледовый») Виталий Прохоров, но его среднемесячный заработок составил всего 65 тысяч рублей, — и это всего-то полставки!
В трех бюджетных учреждениях директора получали меньше своих заместителей. Так, у руководителя МУП «Ритуальные услуги» Евгения Лепекина заработок не превышал 67,6 тысяч рублей при 92 520 рублях у его заместительницы Юлии Кабанцовой (оба в свое время работали председателями департамента ЖКХ мэрии). Директор МБУ «Липецкгорсвет» Павел Звонарев (сейчас уже вице-мэр) со своими 109 380 рублями явно проигрывал заму Николаю Белозерову с его 142 460 рублями. А директор МАУ «Спортивный город» Дмитрий Дубровский получал 69 911 рублей в то время, как три его заместителя и главбух зарабатывали от 72 тысяч рублей.
Судя по опубликованным данным, Светлана Яковлева, директор МАИУ «Мой город Липецк», выпускающего газету «Первый номер», получала среднемесячно по 122 тысячи рублей. Заработок директора МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрия Пушилина – 122 877 рублей, главного спасателя мэрии Николая Новикова — 115 789 рублей, директора МУП «Технопарк-Липецк» Андрея Ряскова — 114 344 рубля, директора МУ «Управление капитального ремонта» Андрея Переверзева — 111 517 рублей, директора МУП «Липецкводоканал» Владимира Игнатьева — 105 873 рубля, директора МУП «ЛиСА» Алексея Комарова — 101 тысяча рублей, директора МУП «Липецктеплосеть» Дмитрия Бондаревского — 96 039 рублей.
Впрочем, высокие официальные заработки не помешали руководителям некоторых бюджетных организаций вляпаться в коррупционные скандалы. Так, мы уже писали о том, что Следком возбудил уголовное дела в отношении заведующей 50-м детсадом «Мир детства», трех ее заместителей, главного бухгалтера и председателя профсоюзной организации по обвинению в совершении 12 эпизодов преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получение взятки в крупном размере»). По данным следствия, эти женщины обложили подчиненных данью за покровительство в работе и начислении стимулирующих выплат. Им инкриминируют действия группой лиц по предварительному сговору, в результате чего верхушка детского сада получила, по данным следствия, более 2,5 млн рублей. Меж тем заведующая «Миром детства» ежемесячно получала 86,7 тысяч рублей, а ее заместители — от 63 до 70 тысяч. Также силовики предъявили обвинение директору городского Дворца культуры (район тракторостроителей) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий») и ч. 3 ст. 160 УК РФ («присвоение»). Меж тем ее официальный доход составлял 84,8 тысячи рублей.
На первое место среди руководителей МУПов, МАУКов, МБУ и МКУ по заработкам в который уже раз вышел директор липецкого зоопарка Александр Осипов. В среднем он получал 156 236 рублей — на 90 рублей больше, чем в 2021-м и на 48 тысяч больше, чем в 2020 году. Секрет большой зарплаты директора зоопарка на заседании одной из комиссий горсовета раскрыла председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова: муниципальные учреждения могут увеличивать зарплату работникам за счет оказания платных услуг. И зоопарк в этом явно преуспевает.
Кстати, Александр Осипов может стать в этом году еще и Почетным гражданином Липецка — завтра в горсовете станет известно, кто из девяти претендентов на это звание получит регалии в приближающийся День города.
На втором месте по доходам в прошлом году был директор еще одного подведомственного департаменту культуры и туризма учреждения — МАУК «Культурные пространства Липецка» Дмитрий Аксенов. Главный по городским паркам (а сейчас — первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия») получал по 153 445 рублей в месяц.
Третье место — у главного смотрителя мэрии Липецка Виталия Лесных. Среднемесячный заработок куратора ремонтов городских дорог и мостов, а также заказчика отлова безнадзорных животных превысил 145 700 рублей.
Следом по доходам следуют заведующие детскими садами и директора школ. Заведующие дошкольными образовательными учреждениями №№ 32, 14 и 39 зарабатывали, соответственно, по 96-97 тысяч рублей. Примечательно, что заведующая 32-м садиком Наталья Стрельникова и по итогам 2021 года возглавляла рейтинг самых состоятельных женщин в системе дошкольного образования Липецка. В среднем же заведующие детсадами зарабатывают по 60-70 тысяч рублей.
Зарплаты в школах значительно выше. Сразу в 12 средних образовательных учреждениях города директора получали от 105 тысяч рублей и больше в месяц. Самый зарабатывающий директор в прошлом году тот же, что и в позапрошлом, — школы №1 очной, очно-заочной, заочной форм обучения Елена Бирюкова с ее 140 414 рублями. Среди обычных школ лидер по заработку — Валерия Кушникова из 64-й гимназии (132 698 рублей). Следом идут директор лицея №3, депутат горсовета Светлана Тюнина со 118 549 рублями и три директора, которым начисляли по 116 тысяч рублей ежемесячного заработка (Ирина Борисова из 17-й школы, Алексей Пшеничный из 20-й и Татьяна Ленкова из 51-й). Кстати, в этих же учебных заведениях завучи зарабатывают больше директоров многих липецких школ (в среднем, зарплата от 70 тысяч рублей — норма для руководителей городской системы общего образования).
Лидером по доходам среди директоров культурных учреждений Липецка стала ушедшая в отставку по собственному желанию руководитель МУ «Центральная библиотечная система» Виктория Якимович (109 639 рублей). На втором месте по доходам по основному месту работы стала худрук МУ «Липецкий Дом музыки» Наталья Сосновская (105 499 рублей), на третьем — директор детской школы искусств №3 Ольга Тонкошкур (99 608 рублей).
Вопреки стереотипам, неплохо зарабатывают руководители спортивных школ. Так, директор ГДЮЦ «Спортивный» Ксения Казакова, соучредитель благотворительного фонда «Больше чем добро», президент региональной федерации триатлона, организатор липецких полумарафонов по основному месту работы получала 105 тысяч рублей в месяц. Директор спортшколы №8 «Юность» Вячеслав Лупоносов зарабатывал 96 тысяч рублей, а директор спортклуба «Сокол» Александр Перевозчиков — более 91 тысячи. Их всех, конечно, мог бы запросто переплюнуть директор 11-й спортшколы Липецка (в состав которой входят ледовые арены ДС «Звездный» и ДС «Ледовый») Виталий Прохоров, но его среднемесячный заработок составил всего 65 тысяч рублей, — и это всего-то полставки!
В трех бюджетных учреждениях директора получали меньше своих заместителей. Так, у руководителя МУП «Ритуальные услуги» Евгения Лепекина заработок не превышал 67,6 тысяч рублей при 92 520 рублях у его заместительницы Юлии Кабанцовой (оба в свое время работали председателями департамента ЖКХ мэрии). Директор МБУ «Липецкгорсвет» Павел Звонарев (сейчас уже вице-мэр) со своими 109 380 рублями явно проигрывал заму Николаю Белозерову с его 142 460 рублями. А директор МАУ «Спортивный город» Дмитрий Дубровский получал 69 911 рублей в то время, как три его заместителя и главбух зарабатывали от 72 тысяч рублей.
Судя по опубликованным данным, Светлана Яковлева, директор МАИУ «Мой город Липецк», выпускающего газету «Первый номер», получала среднемесячно по 122 тысячи рублей. Заработок директора МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрия Пушилина – 122 877 рублей, главного спасателя мэрии Николая Новикова — 115 789 рублей, директора МУП «Технопарк-Липецк» Андрея Ряскова — 114 344 рубля, директора МУ «Управление капитального ремонта» Андрея Переверзева — 111 517 рублей, директора МУП «Липецкводоканал» Владимира Игнатьева — 105 873 рубля, директора МУП «ЛиСА» Алексея Комарова — 101 тысяча рублей, директора МУП «Липецктеплосеть» Дмитрия Бондаревского — 96 039 рублей.
Впрочем, высокие официальные заработки не помешали руководителям некоторых бюджетных организаций вляпаться в коррупционные скандалы. Так, мы уже писали о том, что Следком возбудил уголовное дела в отношении заведующей 50-м детсадом «Мир детства», трех ее заместителей, главного бухгалтера и председателя профсоюзной организации по обвинению в совершении 12 эпизодов преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получение взятки в крупном размере»). По данным следствия, эти женщины обложили подчиненных данью за покровительство в работе и начислении стимулирующих выплат. Им инкриминируют действия группой лиц по предварительному сговору, в результате чего верхушка детского сада получила, по данным следствия, более 2,5 млн рублей. Меж тем заведующая «Миром детства» ежемесячно получала 86,7 тысяч рублей, а ее заместители — от 63 до 70 тысяч. Также силовики предъявили обвинение директору городского Дворца культуры (район тракторостроителей) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий») и ч. 3 ст. 160 УК РФ («присвоение»). Меж тем ее официальный доход составлял 84,8 тысячи рублей.
6 706
Вася
Это вы ещё обкомовские
БУ-ГА-ГА
Житель
Липчанин
Правда