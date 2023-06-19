Сегодня и завтра — последний ЕГЭ

Экзамен по информатике зарегистрировались 776 человек.

19 и 20 июня завершается основной период ЕГЭ. По данным пресс-службы управления образования и науки Липецкой области, экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям выпускники одиннадцатых классов сдают в компьютерной форме. На ЕГЭ зарегистрировались 776 человек, организовано 17 пунктов приема экзамена.«Экзамен по информатике – один из популярных среди предметов по выбору. Работа состоит из 27 заданий и включает задания на логику, алгоритмизацию, программирование. Каждому участнику экзамена предоставляется автоматизированное рабочее место без выхода в интернет с установленным специализированным программным обеспечением «Станция КЕГЭ», набором стандартного программного обеспечения (текстовые редакторы, редакторы электронных таблиц, среды программирования на языках: Школьный алгоритмический язык, C#, C++, Pascal, Java, Python», – отмечают в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области.Продолжительность экзамена – 3 часа 55 минут. Проверка работ проходит автоматически, без участия экспертов предметной комиссии.Результаты экзамена одиннадцатиклассники узнают не позднее 4-5 июля.