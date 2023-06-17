Выходные в Липецке: экскурсии по городу, кино под открытым небом, «звёзды» футбола и певец Амирчик

Рассказываем, как весело и достойно провести нагрянувшие выходные.

Жара на пороге

В Липецке наконец-то устанавливается по-настоящему летняя погода. Температура воздуха сегодня 27-29 градусов и без осадков.







Отключения воды

В субботу, 17 июня, с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду потребителям на улицах Большие ключи, 51; Дружбы, 32, ст. 32; Космонавтов, 56а; Кузнечной, 24, 26а; а также в частном секторе на улицах Восточной, Большие ключи, Вильямса, Городовикова, Гражданской, Грибоедова, Демократической, Добролюбова, Дружбы, Жактовской, Ковалёва, Кузнечной, Куйбышева, Медицинской, Минской, Паровозной, Пархоменко, П. Лумумбы, Поселковой, Производственной, Радищева, Римского-Корсакова, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Трудовой, Свердлова, Свободный Сокол, Сурикова, Ударников, Энтузиастов.







В воскресенье, 18 июня с 10:00 до 20:00 временно расстанутся с комфортом жители частного сектора на улице Пестеля, в переулках Макаренко и Рылеева.

Отключения света

Ремонтировать электрические сети будут только в субботу, 17 июня, из-за чего с 9:00 до 17:00 обесточат улицы Воровского, Даргомыжского, Депутатскую, 2 – 9, 16 – 43, 46, 52а; Киевскую, 16а; Крымскую, 2, 4, 6, 8; Чкалова, а также переулок Фруктовый, 1а.







Экскурсия по Липецку

По нашему городу тоже начали водить экскурсии, словно по курорту. Впрочем, Липецк и был когда-то городом-курортом, о чём сегодня и расскажут на экскурсии «Урок кокеткам, или Липецкие воды».

Стартует она 17 июня в 12:00 от центрального входа в Нижний парк. Прекрасным летним днем вместе со Светланой Популовой вы пройдете по аллеям старого парка и узнаете, почему его именуют музеем под открытым небом, какое интересное прошлое у здания курортных ванн и в честь какого популярного в позапрошлом веке литературного произведения названа сама экскурсия, а также что стоит за этой книгой.







Участие в экскурсии бесплатное.

«Мужской стриптиз» (16+)

На выходных у липчан будет возможность сходить в театр. В воскресенье, 18 июня, в 18:00 липецкий драмтеатр на Соколе (пл. К.Конснантиновой, 3) приглашает на спектаклю «Мужской стриптиз» по пьесе липецкого драматурга Бориса Бужора.







История о пятерых сталеварах, потерявших работу и поставивших на себе клеймо неудачников: когда-то они были лучшими друзьями, а теперь грызутся друг с другом из-за вакансии в бюро занятости. Но! Реклама мужского стриптиза, попавшаяся на глаза одному из друзей, переворачивает их жизнь. Молодые мужчины хватаются за нелепую затею сделать собственное стрип - шоу.

Выходные в парке Победы

Лето диктует свои правила и многие культурные события на выходных пройдут под открытым небом. Обширная программа ждёт липчан в парке Победы.

В субботу в 17:00 здесь пройдёт очередной концерт из цикла «Играй, гармонь» (12+), в котором смогут принять участие желающие, а в 18:00 на главной сцене пройдёт концерт «Настроение лето48.ru» (6+) от вокальной группы «Светлана» Городского дворца культуры.

В 19:30 субботний день завершит дискотека для всех «Будут танцы» (12+).







В воскресенье, 18 июня, в 18:00 на главной сцене начнётся концерт Народного ансамбля русской песни «Родные напевы» (6+), а в зоне у фонтанов в это же время один из городских фитнесс-клубов представит свою интерактивную программу (6+).

В 19:30 вновь дискотека «Будут танцы» (12+).

Выходные в Нижнем парке

В субботу в 18:00 липецкая государственная филармония представляет на главной сцене Нижнего парка концертную программу ансамбля «Унион-бэнд» (6+).

А в воскресенье в 17:00 пройдёт мероприятие «Играй, гармонь» (6+), в 18:00 – концерт артистов Липецкой филармонии - аккордеониста Максима Аникеева и солиста Игоря Пронина (6+).







Кино под открытым небом

На Липецком городище, как обычно по выходным, бесплатно покажут кинофильмы на большом экране.

17 июня в 20:00 начнётся фильм «Дорога на Берлин», Россия, 2015. Военная драма. Режиссёр Сергей Попов. (12+)

История о непростых отношениях лейтенанта Огаркова и рядового Джурабаева – выходцы из разных союзных республик, разные по характеру и жизненным позициям, тем не менее объединены общей целью – победой.







18 июня в 20:00 покажут старый добрый фильм «Дамы приглашают кавалеров», СССР, 1980. Комедийная мелодрама. Режиссёр Иван Киасашвили (6+).

30-летняя незамужняя Нюра работает продавщицей в провинциальном городке, жизнь ее бедна событиями. И кажется Нюре, что где-то эта самая жизнь кипит и сверкает яркими карнавальными красками. Однажды она едет на морской курорт и знакомится там с Саней. Он простоватый и не эффектный, мало похож на жениха девичьих грез. И Нюра сбегает от него... А, может быть, это и есть счастье - вот такое простое и естественное?

Быханов сад и парк «Сказка»

В субботу и в воскресенье в Быхановос саду в 18:30 пройдёт полюбившаяся семейная программа «Карусель эмоций» (6+). Гостей ждёт шоу с аниматорами и ростовыми куклами, которые проведут активные детские игры, весёлые конкурсы и увлекательные эстафеты. Гости смогут принять участие в музыкальных испытаниях и викторинах.







А в детском парке «Сказка» оба дня в 16:45 пройдёт детская анимационная программа «В гостях у Сказки» (0+).

Звёзды футбола и Амирчик (6+)

18 июня в 16:00 на стадионе «Металлург2 пройдёт благотворительный спортивный фестиваль «Футбол в сердце» пройдет на стадионе "Металлург" 18 июня в 16.30.

Футболисты Липецкой области сыграют со «звездами российского футбола» - обладателем Кубка УЕФА (2005) в составе ЦСКА Евгением Алдониным, экс-игроками сборной России Дмитрием Сычёвым, Динияром Билялетдиновым и Русланом Пименовым. Кроме того, знаменитые гости дадут мастер-классы для особенных юных спортсменов.







Проект «Инклюзивный футбол» даёт возможность детям с аутизмом и синдромом Дауна принимать участие в спортивных играх вместе со сверстниками. Сбор средств от продаж билетов будет направлен на поддержку проекта .

Завершит программу концерт популярного исполнителя молодёжного исполнителя Амирчика (Амирхана Матабаева), исполнителя песен «Эта любовь», «Улетаю прочь».

Дорогие липчане! Не важно, где вы решите провести эти выходные – на пляже, на даче, в парке или на футболе. Везде есть смысл поглядывать за событиями в окружающем мире и следить за новостями. Чаще заходите на GOROD48 и не снимайте руку с пульса событий. С нами вы не пропустите ничего важного и любопытного. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.