Депутата Госдумы липчане будут выбирать три дня

Сегодня в Липецкой области началась кампания довыборов депутата Госдумы. По решению ЦИК РФ, голосование продлится три дня.

О решении Центризбиркома РФ провести трехдневное голосование на выборах в четырех одномандатных округах, в том числе и Липецкой области, сегодня сообщил ТАСС.



«Социологические опросы показывают, что трехдневное голосование для большинства избирателей считается более удобными, чем они пользуются. Таким образом, предлагается провести голосование в четырех одномандатных округах в течение трех дней», — сказал ТАСС зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.



Также он сообщил, что 50 регионов РФ, где уже объявлены выборы, решили проводить голосование в течение трех дней, три субъекта — в течение двух, четыре — одним днем.



В избирательной комиссии Липецкой области подтвердили, что на дополнительных выборах депутата Госдумы по 114 одномандатному избирательному округу голосование будет проводится в течение трех дней.



— Избирательная кампания по 114 одномандатному избирательному округу стартовала сегодня. 15 июня в «Российской газете» опубликовано постановление ЦИК России о назначении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам. С этого момента избирательная кампания считается официально стартовавшей, — сказала GOROD48 пресс-секретарь облизбиркома Жанна Которова.



Напомним, довыборы по 114 одномандатному избирательному округу назначены после смерти депутата Госдумы Николая Борцова. Выборы состоятся в Единый день голосования — 10 сентября.