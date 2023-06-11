В Липецкой области небольшие дожди, ветер и до +18

12 июня Липецкая область будет находиться в тылу ложбины – погода ожидается неустойчивой, пройдут небольшие дожди. 13 и 14 июня прогнозируется преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 июня – 11-12 градусов тепла, что на 6 градусов ниже нормы, 13 июня – 15 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы, 14 июня – 17-18 градусов тепла, что около нормы.

На севере и западе Липецкой области сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Ночью будет от +6 до +11 градусов, днем температура составит от +13 до +18 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем она составит от +14 до +16 градусов.



День 12 июня стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1919 году – 4 градуса тепла.