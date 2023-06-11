Погода в Липецке

сегодня, 17:35

В Липецкой области небольшие дожди, ветер и до +18

309
#погода
В Липецкой области небольшие дожди, ветер и до +18

12 июня Липецкая область будет находиться в тылу ложбины – погода ожидается неустойчивой, пройдут небольшие дожди. 13 и 14 июня прогнозируется преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 июня – 11-12 градусов тепла, что на 6 градусов ниже нормы, 13 июня – 15 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы, 14 июня – 17-18 градусов тепла, что около нормы.

На севере и западе Липецкой области сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Ночью будет от +6 до +11 градусов, днем температура составит от +13 до +18 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем она составит от +14 до +16 градусов.

День 12 июня стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1919 году – 4 градуса тепла.
309
#погода

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
132
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

В Липецкой области будет дождливо и заметно похолодает
2
В Липецкой области будет дождливо и заметно похолодает

вчера, 17:15

Погода в Липецке
Спасатели продлили грозовой прогноз
#гроза #ветер
10
Спасатели продлили грозовой прогноз

вчера, 09:32

Погода в Липецке
Курс на понижение: в Липецкой области дожди, грозы и до +25
#гроза #дождь
8
Курс на понижение: в Липецкой области дожди, грозы и до +25

09.06.2023 17:00

Погода в Липецке
Гроза с сильным ветром ожидаются в Липецке
#гроза
13
Гроза с сильным ветром ожидаются в Липецке

09.06.2023 13:34

Погода в Липецке
В Липецкой области — дожди и до +28
#жара
2
В Липецкой области — дожди и до +28

08.06.2023 17:24

Погода в Липецке
В Липецкую область вернутся небольшие дожди, тепло сохранится
#дождь
5
В Липецкую область вернутся небольшие дожди, тепло сохранится

07.06.2023 17:00

Погода в Липецке